TSV Ebersberg trifft in der Relegation auf SV Polling

Der TSV Ebersberg trifft am Dienstagabend im Relegationshinspiel auf den SV Polling. Trainer Michael Hieber hat sich bei Kollegen aus der Süd-Staffel über den Gegner informiert.

Hätte man dem TSV Ebersberg in der Winterpause gesagt, dass er die Relegation erreichen würde, hätte er das sofort unterschrieben. Da jetzt nur ein Punkt zum direkten Klassenerhalt in der Bezirksliga Ost fehlte, schwingt etwas Missmut mit. Trainer Michael Hieber weiß jedoch genau, dass die Rettung nicht beim 3:3 in Holzkirchen verspielt wurde („Wir hatten 30 Spiele Zeit, den einen Punkt zu holen. Das haben wir leider nicht geschafft“) und aus welchen Untiefen der Tabelle seine Mannschaft kommt.

Entsprechend optimistisch geht Hieber mit seinem Team in das Relegationshinspiel heute Abend (Anstoß 18.30 Uhr) beim SV Polling: „Wir blicken mit Vorfreude auf das Spiel. Seit der Winterpause haben wir gesagt, dass wir uns auf die Relegation einstellen müssen. Über die Relegation haben wir die Chance, die Saison ein bisschen geradezuziehen.“

Dank einer Serie von acht Spielen ohne Niederlage schnupperte der TSV Ebersberg am Klassenerhalt und geht nun mit entsprechendem Rückenwind in das Duell mit dem Vorletzten der Bezirksliga Oberbayern Süd. Mit nur 24 Punkten war für die Mannschaft von Maximilian Jochner seit Wochen klar, dass der Abstieg nur über die Relegation vermieden werden kann. Zum einen war der Tabellenletzte mit nur fünf Punkten zu weit abgeschlagen, zum anderen fehlten 13 Punkte zum rettenden Ufer.

Ein Torverhältnis von minus 50 und 88 Gegentreffer zeugen davon, dass Polling eine harte Saison hinter sich hat. Der späte Ausgleich in Holzkirchen hat Ebersberg diesen vermeintlich machbaren Gegner beschert. „Wir treffen in der Relegation auf Mannschaften, die eine ähnliche Saison gespielt haben“, so Hieber.

Bei genauer Betrachtung war nur die Ebersberger Hinrunde vergleichbar. Seit der Rückrunde präsentiert sich die Mannschaft auch dank der Neuzugänge deutlich stärker. „Über den Gegner habe ich mich bereits informiert“, berichtet der Eber-Coach. „Ich kenne ein paar Trainer aus der Süd-Staffel, die habe ich angefragt und sie haben mir Informationen über den Gegner zukommen lassen. Sie liegen zwar im Süden Münchens, spielen aber durchaus wie die eine oder andere ländliche Mannschaft bei uns in der Liga.“