TSV Ebersberg: Tepedelen-Elf einen Tick cleverer TSV Ebersberg im Viertelfinale

Ebersberg – Nur zehn Tage nach dem Duell in der Liga (4:1) trafen beide Teams schon wieder aufeinander und die Ebersberger erwiesen sich erneut als die abschlussstärkere Mannschaft. „Es war ein sehr intensives und körperbetontes Spiel. Beide Teams waren an sich gleich auf. Wir waren einfach einen Tick cleverer und besser in der Chancenverwertung“, so Eber-Trainer Timur Tepedelen, der selbst über 75 Minuten zum Einsatz kam.

Nach nicht einmal einer Viertelstunde hatte die Partie ihre Höhepunkte bereits erlebt. Danny Hahne (9.) brachte die Gäste in Front. Die Eber drehten die Partie kurz darauf binnen weniger Sekunden. Amin Karkour (11.) verwertete eine Flanke per Kopf aus kurzer Distanz. Moritz Eglseder (12.) tunnelte Kirchseeons Schlussmann nach einer starken Einzelleistung.