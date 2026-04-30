TSV Ebersberg sucht gegen Aschheim die Überraschung im Abstiegskampf

FB BZL Ebersberg (schwarz) LUSILAWO JONATHAN KISUNGU – Foto: Sro

Während Aschheim nach dem 0:3 gegen den TSV Ampfing bei sieben Punkten Rückstand auf den VfB Forstinning mit großer Wahrscheinlichkeit in die Aufstiegsrelegation muss, wird es für die Mannschaft von Trainer Michael Hieber im engen Abstiegskampf wohl bis zum Schluss (und vielleicht darüber hinaus) gehen. Zuletzt traf der Ebersberger Aufsteiger überwiegend auf andere Abstiegskandidaten und ist seit fünf Spieltagen ungeschlagen, was sogar die Chance auf den direkten Klassenerhalt wieder realistisch werden ließ.

Die Geschichten über die prominent besetzte Mannschaft des FC Aschheim wurden rauf und runter erzählt. Vor dem Auswärtsspiel des TSV Ebersberg am Donnerstag, 19.30 Uhr, in Aschheim kommt auch dieser Bericht nicht daran vorbei, Diego Contento (35) und Mehmet Ekici (36) zu erwähnen. Beide haben in der Champions League und bei großen Vereinen gespielt, aber diese Geschichte dreht sich nicht um sie. Hier geht es um den Abstiegskampf des TSV Ebersberg in der Bezirksliga Ost, der gegen den Favoriten fortgesetzt werden soll.

Nun geht es gegen ein Spitzenteam. „Wir wollen unseren Lauf fortsetzen. Das Schöne an dem Spiel ist, dass es nicht mehr gegen die direkte Konkurrenz geht“, findet Hieber nach dem monströsen Druck der letzten Wochen im Vorfeld Gefallen am ungleichen Duell und hofft auf die Überraschung. „Wir haben nichts zu verlieren, weil wir gegen das wohl am prominentesten besetzte Team spielen. Das lässt uns vielleicht frei aufspielen.“

Das Spiel wird wohl anders laufen, als die Kampfspiele gegen Saaldorf und Peterskirchen. Aschheim wird spielerisch überlegen sein und die Gäste unter Druck setzen. „Wir wollen ihnen schon auch wehtun. Wir haben im Hinspiel gesehen, dass wir uns Chancen erspielen und diese dann auch nutzen“, so Hieber. Im Oktober gewann Aschheim nach Rückstand noch 2:1. Das soll dieses Mal anders werden, denn im Gegensatz zu den Gastgebern benötigt Ebersberg jeden Punkt noch etwas dringender.