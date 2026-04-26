TSV Ebersberg siegt trotz Unterzahl mit 3:2 gegen Peterskirchen

FB BZL Ebersberg (schwarz) Nikita Posmashnyi – Foto: Sro

Timo Schaller verwandelt zwei Elfmeter für den TSV Ebersberg. In Unterzahl verteidigen die Gastgeber den knappen Vorsprung erfolgreich.

Der TSV Ebersberg bleibt in der Fußball-Bezirksliga Ost auf dem Vormarsch. Die Kreisstädter bezwangen den TSV Peterskirchen in einer dramatischen Begegnung mit 3:2 (1:2). Trotz zweimaligem Rückstand und Unterzahl setzte sich das Team von Cheftrainer Michael Hieber dank eines Elfmetertreffers in der Schlussphase durch. „Dies sind doch die schönsten Siege. Es ist schon ein gutes Gefühl, das Spiel so zu gewinnen“, freute sich Hieber nach der Partie.

Zunächst lief es für die Gastgeber im Waldsportpark allerdings nicht nach Plan. Nach einem Ebersberger Ballverlust im Spielaufbau spielte der TSV Peterskirchen schnörkellos nach vorn und erzielte die Gästeführung (15.). Auf der anderen Seite zog Nikita Posmashnyi in Richtung gegnerisches Tor, bis er von Peterskirchens Schlussmann von den Beinen geholt wurde. Den fälligen Strafstoß verwandelte Timo Schaller (39.).

Doch kurz vor dem Halbzeitpfiff hatten die Gäste aus kurzer Distanz eine prompte Antwort parat (41.), als es die Ebersberger Defensive verpasste, einen schon gewonnenen Ball zu klären. „In der Pause haben wir uns viel vorgenommen und wir waren dann voll da“, lobte Hieber die Einstellung seiner Elf. Auch das nötige Spielglück meinte es gut mit den Kreisstädtern. Felix Hoppes Abschluss aus rund 18 Metern setzte tückisch auf und kullerte letztlich über die Linie (56.).

Die Schlussphase hatte es schließlich in sich. Zunächst wurde Florian Obermair (81.) wegen taktischen Foulspiels des Feldes verwiesen, ehe die Hieber-Elf einen zweiten Strafstoß zugesprochen bekam. Moritz Eglseder war zu Fall gebracht worden. Schaller (85.) ließ sich die Chance vom Punkt erneut nicht entgehen. Kurz darauf wurde Posmashnyi (88.) mit einer Zehn-Minuten-Strafe belangt. Zu neunt mussten die Ebersberger die Schlussminuten inklusive Nachspielzeit überstehen.

„Die Jungs haben es sensationell herunterverteidigt. Wir wurden für unseren Aufwand belohnt“, so der TSV-Trainer. „In der Hinrunde sind wir oft krass auf die Schnauze geflogen und haben Lehrgeld bezahlt. Wir haben die richtigen Schlüsse gezogen. Wir sind inzwischen bereit, in den Spielen ans Limit zu gehen. Das macht es aktuell schwer, gegen uns zu spielen“, sagte Michael Hieber, dessen Eber-Team nun bereits seit fünf Ligapartien ungeschlagen ist.