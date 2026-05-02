TSV Ebersberg schlägt den Zweiten und macht Forstinning zum Meister

Gemeinsam den Überraschungscoup erzwungen haben die Ebersberger (schwarz, v.li.) Nikita Posmashnyi, Yannik Sabatier und Florian Obermair im Fünfkampf mit (li.) Hannes Wimmer und Alessandro Contento. – Foto: Sven Leifer

„Wir haben die Überraschung geschafft, weil wir daran geglaubt haben“, freute sich Hieber. Der Sieg war eine Mischung aus Glaube und Glück, aber auch nicht unverdient, da die eigene Leistung gut war. „Es klingt vielleicht überraschend, aber wir haben es geschafft, das Spiel offen zu gestalten. Wir hatten immer wieder unsere Spielanteile und unsere Chancen nach vorne. Aschheim hatte das natürlich aufgrund der großen individuellen Qualität auch.“

Die Ebersberger Serientäter haben wieder zugeschlagen. Durch den 3:1-Auswärtssieg am Donnerstagabend in Aschheim ist die Mannschaft von Michael Hieber seit sechs Spielen ungeschlagen. Mit dem Sieg beim Tabellenzweiten sorgte der Aufsteiger für einen Überraschungscoup, der im Abstiegskampf noch von großer Bedeutung sein könnte. Und zugleich hievten die Eber den Landkreisrivalen VfB Forstinning auf den Meisterthron (siehe Bericht oben).

Aschheim traf in der ersten Halbzeit nur die Latte und einmal rettete Torhüter Lukas Schmidmaier mit einer Doppelparade. „Wir hatten aber auch gute Chancen“, betonte Hieber. Nach dem Seitenwechsel hatten die Gäste bei einem Freistoß an die Latte erneut Glück, sodass sie weiterhin auf Umschaltmomente und Nadelstiche lauern konnten. „Das ist uns mit den drei Toren gut gelungen“, lobte der Coach.

Beim 1:0 kombinierte sich Ebersberg schnell durch die Mitte und Maximilian Volk verwertete den Querpass von Nikita Posmashnyi (60.). Als Aschheim in der Schlussphase durch Teeo Pejazic ausglich, schien die Begegnung kurzzeitig auf die Seite des Favoriten zu kippen, doch Ebersberg schlug eiskalt zurück und griff dabei auf die Mittel des kleinen Mannes zurück: Simon Wiener verwertete einen präzise getretenen Halbfeldfreistoß von Maximilian Volk zum 2:1 (84.).

Kurz darauf zeigte Schiedsrichter Roland Rexha nach Foulspiel an Thomas Grünwald auf den Punkt und Benedikt Schmidmaier verwandelte zur Entscheidung – das 3:1 (88.). „Über das gesamte Spiel gesehen ist der Sieg nicht unverdient“, bilanzierte der zufriedene Hieber, ehe er sich ins verlängerte Wochenende verabschiedete.