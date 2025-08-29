TSV Ebersberg muss gegen Absteiger SV Bruckmühl ersten Sieg „bestätigen und nachlegen“

Die Ebersberger Kicker scheinen das Ende ihrer Negativserie mit fünf Niederlagen in Folge seit dem Aufstieg in die Bezirksliga gut einordnen zu können: Mit dem 3:2-Erfolg in Miesbach kehrte die gute Stimmung zurück, mehr aber auch nicht. „Über die allgemeine Erleichterung und die Euphorie waren wir heilfroh, zumal sie die Trainingsqualität nicht negativ beeinflussten“, so Coach Michael Hieber. Der Fokus sei geblieben, „es war Zug drin“.

Die Folgeaufgabe heute Abend (20 Uhr) im Waldsportpark sei aber noch größer. „Jetzt müssen wir das gute Spiel bestätigen und nachlegen“, erklärte Hieber, der mit dem SV Bruckmühl einen „schweren Gegner“ erwartet. Nach zuletzt drei 0:0-Unentschieden hat die Mannschaft von Mike Probst, ehemals in Diensten des SC Baldham-Vaterstetten zu Bezirksligazeiten, im Pokal bewiesen, dass sie Tore schießen kann. Mit 3:1 über den SB DJK Rosenheim zogen die Bruckmühler am Dienstag in die zweite Runde des Toto-Pokals ein.

Was Michael Hieber nicht beunruhigt, denn die personelle Situation hat sich bei den Ebern ein wenig gebessert. Mit Timo Schaller ist eine dringend benötigte Alternative in der Abwehr zurück, Samir Piric, Moritz Eglseder sowie Yannick Sabatier, den Hieber für seinen Trainingsfleiß im Urlaub lobte, sind wieder einsetzbar. Allerdings kränkelt Max Volk, Marinus Pohl ist arbeitsbedingt verhindert.

SV Bruckmühl beobachtete den TSV Ebersberg: „Vielleicht können wir ja überraschen“

„Es sind wieder ausreichend Spieler da, Michael Hieber wird von der Aufstellung gestrichen“, witzelte der Ebersberger Coach: „Sind eh alle besser als ich.“ Hieber weiß auch um die Qualität, die Mike Probsts Team auszeichnet: „Die sind immer fit ohne Ende. Wir werden an unsere Grenze gehen müssen, um dagegen halten zu können.“ Immerhin könne man mit einem positiven Gefühl aus dem Miesbach-Erfolg ins Heimspiel gehen.

Außerdem werde man sich etwas Neues einfallen lassen. Denn: „Probst hat zuletzt in Miesbach zugeschaut. Da wird er sicherlich das eine oder andere für sich mitgenommen haben. Vielleicht können wir ihn ja überraschen“, hofft Hieber. Nicht zuletzt mit einem stimmungsvollen Waldstadion unter Flutlicht und einem „hoffentlich frisch gemähten Rasen“.