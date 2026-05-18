TSV Ebersberg hadert nach Remis mit Schiedsrichter-Entscheidungen

-CS – Foto: Christian Scholle

Nutznießer war Gilbert Diep, der unmittelbar nach dem 2:1 von Yannik Sabatier (58.) ausgleichen konnte (60.). „Er sagt, er glaubt, der Ball könnte drin gewesen sein. Bei dem Spielstand in so einem Spiel zu glauben, der Ball wäre drin, und dann auf Tor zu entscheiden, das ist für mich der Wahnsinn.“

Michael Hieber ist ein umgänglicher Mensch. Mit den Schiedsrichtern haderte er aber in dieser Saison schon mehrfach. Nach dem 3:3-Unentschieden in Holzkirchen , das für den TSV Ebersberg den Gang in die Relegation bedeutet, erreichte der Unmut des TSV-Trainers seinen Höhepunkt. Ein Auszug, der sich auf die Entstehung des 2:2 bezieht: „Lukas Schmidmaier hält den Ball klar vor der Linie. Das sagt er, das sagen unsere Auswechselspieler, die danebenstehen. Das sagt sogar der Gegner. Der Schiedsrichter sieht es nicht und fragt dann als erwachsener Schiedsrichter seinen maximal zwölf- oder 13-jährigen Assistenten, der eine schlechtere Position hatte. Das ist für mich der Wahnsinn.“

Und nun zum Sport: Holzkirchen und Ebersberg lieferten sich ein packendes Bezirksligaspiel. „Ein richtig gutes und faires Spiel, weil beide Mannschaften richtig Lust hatten, Fußball zu spielen“, analysierte Hieber. „Wir hätten auch gewinnen können“, schiebt der Coach den für den Saisonausgang entscheidenden Satz nach. „Wir hatten richtig viele gute Chancen, die wir leider ausgelassen haben.“

TSV Ebersberg trifft vor allem nach Standards

Dabei waren die Gäste nach einer Ecke in der 19. Minute in Führung gegangen. Holzkirchen hatte zu kurz abgewehrt, Florian Obermair brachte den Ball scharf in die Mitte und Sabatier verlängerte per Kopf entscheidend ins lange Eck. Beim Ausgleich unterlief Ebersberg ein Ballverlust, den die Gastgeber in einen Konter ummünzten, den Torjäger Gilbert Diep zum 1:1 in die Maschen setzte (28.). Auch dem Ebersberger 2:1 ging ein zweiter Ball nach einer Standardsituation voraus. Maximilian Riedmüller konnte einen Kopfball von Simon Wiener noch entschärfen, den Abpraller drückte Sabatier über die Linie (58.).

Nach dem 2:2 kippte die Partie zugunsten des Tabellendritten. „In Dorfen ist uns schon genau das Gleiche passiert“, schimpfte Hieber erneut über den Ausgleich. „In dieser angeknacksten Phase war viel Frust drin.“ Elias Schnier nutzte diese Unkonzentriertheit (64.). Ebersberg zeigte jedoch Moral und glich nach einem Freistoß in der 97. Minute aus. Nikita Posmashnyi war bei einem Abpraller zur Stelle und sicherte Ebersberg immerhin noch den für die Relegation nicht unwichtigen zwölften Platz. Hieber: „Es ist schade, dass wir über den Schiedsrichter sprechen müssen, weil wir eine Wahnsinnsleistung gebracht haben.“