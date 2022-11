TSV Ebersberg: Erfolgslauf jäh gestoppt – drei Aussetzer kosten Zähler gegen Phönix Nach zwei Kantersiegen

FCP-Stürmer Domagoj Ticaric profitierte zweimal von Unsicherheiten bei Gästekeeper Florian Keinholz und schickte die Heimelf mit einer 2:0-Führung in die Kabine (28., 42.). Erst ein „sattes Eigentor in den Winkel“ meldete die Eber mit ihrer ersten Chance und dem 1:2 (50.) in der Partie an. Spielerisch etwas sattelfester, kostete die Eber jedoch ein weiterer Aussetzer, diesmal von Innenverteidiger Timo Schaller, mögliche Punkte – 1:3 (78.). Nach Simon Wieners Kopfballtor zum 2:3-Anschluss (81.) war es ausgerechnet Schallers 80-Meter-Freistoß, der unberührt zweimal durch den Strafraum hüpfte – und vom Münchner Außenpfosten ins Aus tropfte. (bj)

Ebersberg: Keinholz, Wieser, Wiener, L+D Volkmann, Tepedelen, Schaller, Obermair, M.Volk, St.Niedermaier; S.Volk, Markio, Karkour.