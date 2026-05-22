TSV Ebersberg empfängt SV Polling: Nur ein Sieg reicht nach 2:2

Rechtzeitig auf Zack: Können die Ebersberger (grün, von links) Thomas Grünwald, Adi Hasancic und (hinten) Simon Wiener die Pollinger Hürde (und Grätschen von Philip Schöttl) überspringen, ziehen sie in Runde zwei ein. – Foto: Roland Halmel

Der TSV Ebersberg spielt am Samstag um 13.30 Uhr gegen den SV Polling um den Aufstieg in die zweite Relegationsrunde. Polling hatte im Hinspiel in der 97. Minute zum 2:2 ausgeglichen.

Da der SV Polling vergangenen Dienstag in der 97. Minute zum 2:2-Endstand ausgeglichen hat, ist wieder alles bei Null. Nur ein Sieg bringt Ebersberg weiter. „Die Stimmung ist trotz des späten Ausgleichs gut. Der war vielleicht, was die Stimmung angeht, gar nicht so schlecht, weil wir so fokussiert und so geschärft sind. Uns ist klar, dass eine weniger gute Leistung nicht reichen wird“, sagt Hieber.

Die Knochenmühle Relegation geht in die zweite Halbzeit der ersten Runde. Nach einer langen Saison empfängt der TSV Ebersberg am Samstag um 13.30 Uhr den SV Polling und will in die zweite Runde einziehen. Im Idealfall warten auf die Mannschaft von Michael Hieber also noch zwei weitere Spiele. „Ich erwarte vom Rückspiel, dass es viel Arbeit wird, wenn wir etwas Zählbares mitnehmen wollen. Ich glaube, dass Polling sich genauso wie wir wieder mit allem, was sie haben, in dieses Spiel hinwerfen werden“, so der Coach.

Heimspiel soll TSV Ebersberg "in die Karten spielen"

Nach den Anreisekomplikationen vom Dienstag, als die halbe Mannschaft aufgrund eines Staus zu spät in Polling eintraf, ist es auch laut Hieber von Vorteil, dass das Rückspiel daheim ausgetragen wird und die Anfahrt entsprechend problemlos verlaufen sollte. „Ich hoffe, dass uns die gewohnte Anstoßzeit zuhause wieder in die Karten spielen wird und wir so in der Lage sein werden, von Beginn an viel Tempo ins Spiel zu bringen.“

Beide Mannschaften hatten sich im Vorfeld über den Gegner informiert, insofern wurden sie am Dienstag auch nicht sonderlich von der Spielweise des anderen überrascht. „Wir durften uns sportlich kennenlernen“, verweist Hieber auf das erste Relegations-Rendezvous, „wir sehen aber schon Möglichkeiten, die wir noch verbessern können, um noch erfolgreicher zu sein.“ Der Coach will das Rückspiel über die Athletik und Dynamik seiner Spieler gewinnen.

Eber im Schnitt 5 Jahre jünger

Während Polling mit einer Mannschaft auflief, die im Schnitt fast 30 Jahre alt war, schickte Hieber eine um fünf Jahre jüngere Elf ins Rennen. „Sie hatten eine sehr erfahrene Mannschaft auf dem Platz, dem wollen wir jugendlichen Mut und vor allen Dingen auch jugendliche Dynamik entgegensetzen.“

Die körperliche Tüchtigkeit der Spieler soll zudem durch die Stimmung beflügelt werden. „Ich glaube, dass der Waldsportpark auf jeden Fall voll wird. Es werden viele Zuschauer kommen, die es mit den Ebern halten“, vermutet Hieber. Aus Polling sind zwei Fanbusse angemeldet. Es ist also angerichtet und die Ausgangslage klar: Der Gewinner zieht in die nächste Runde ein und hat weiterhin die Chance, die Saison zu retten.