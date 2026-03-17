TSV Ebersberg braucht jetzt eine „Alles-oder-Nichts-Mentalität"

Der TSV Ebersberg trifft im Nachholspiel auf den TSV Ampfing. – Foto: Marc Marasescu/FuPa

Die Regeneration muss sowohl körperlich als auch mental stattfinden, sodass der Aufsteiger gegen den ehemals ruhmreichen Traditionsverein aus dem Landkreis Mühldorf ans Limit gehen kann. „Wir haben aktuell auch etwas Pech und köpfen uns aus fünf Metern so an, dass der Ball irgendwie über das Tor geht. Vielleicht nutzen sie das Wochenende und spülen es am Samstagabend runter“, sinniert Hieber. Dieser Teil der Vorbereitung seiner Spieler würde zumindest den mentalen Aspekt abdecken.

„Es bleibt nicht viel Zeit“, wusste Michael Hieber schon am Sonntagvormittag, als es im Gespräch um das wichtige Heimspiel am Dienstagabend, 20 Uhr, gegen den TSV Ampfing ging. Der TSV Ebersberg bestreitet unter der Woche ein Nachholspiel, muss sich aber noch von der 1:2-Niederlage gegen den SV Miesbach erholen.

Der TSV Ampfing ist jedoch alles andere als ein Aufbaugegner. Seit Slaven Jokic – im Landkreis Ebersberg bestens als Spieler und Trainer bekannt – in der Winterpause das Traineramt übernahm, herrscht bei den sogenannten Schweppermännern wieder mehr Zucht und Ordnung. Mit zwei Siegen und einem Unentschieden ist der ehemalige Bayernligist sehr gut aus den Startlöchern gekommen und hat sich aus dem Abstiegskampf verabschiedet.

Nach einem wilden Transferwinter mit vielen Ab- und einigen Zugängen, scheint Jokic Ampfing wieder auf Kurs gebracht zu haben. „Sie sind individuell sehr, sehr gut besetzt. Ihr Kader ist personell ganz anders aufgestellt“, so Hieber und zieht als Vergleich unausgesprochen seinen eigenen Kader heran. Besonders Maximilian Manghofer, die Spitzer-Zwillinge sowie Irfan Selimovic sind für die Bezirksliga überqualifiziert.

Dies trifft aber nicht auf den gesamten Kader zu, worin die Ebersberger Chance liegt. „Sie sind sehr groß gewachsen und werden viel über Luftduelle kommen“, vermutet der Eber-Coach, der das Duell am Boden entscheiden möchte. „Ich erwarte von meiner Mannschaft, dass sie mit voller Überzeugung spielt“, so Michael Hieber. „Als Tabellenletzter haben wir fast nichts zu verlieren. Wir brauchen eine Alles-oder-Nichts-Mentalität.“