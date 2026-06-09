TSV Duttenberg - VfB Neuhütten 3:3 (0:2)

Der personell etwas gebeutelte VfB begann die Partie abwartend, während die abstiegsgefährdeten Hausherren

von Anfang an ein hohes Tempo gingen. Schnell stellten sich die ersten Gelegenheiten für Duttenberg ein, mit

dem ersten Torschuss ging aber der VfB in Führung. Patrick Köhler verwandelte einen Freistoß direkt zum 0:1

(14.). Nur wenig später vollendete Jannis Meißer einen gut gespielten Angriff zum 0:2 (20.). Die Gastgeber

antworteten mit wütenden Angriffen, scheiterten aber immer wieder am starken Tim Kettner im VfB-Gehäuse.

Auf der Gegenseite hatte Jean-Pierre Löffler eine gute Gelegenheit um noch vor der Halbzeit weiter zu erhöhen.

In der zweiten Halbzeit gelang dem TSV Duttenberg schnell der Anschlusstreffer (49.) und die Mannen aus dem

Bad Friedrichshaller Teilort drängten weiter. Lohn für die Bemühungen war der Ausgleich (60.). Duttenberg hielt

den Druck hoch und setzte 11 Minuten vor dem Ende den vermeintlich entscheidenden Treffer zum 3:2. Doch

der VfB zeigte Moral und kämpfte sich ins Spiel zurück. Patrick Köhler gelang mit einem weiteren verwandelten

Freistoß Marke "Tor des Monats" der Ausgleich zum 3:3 (84.). Bis zum Ende war es nun ein offenes Spiel, für

den VfB hatte Patrick Köhler nochmals eine gute Möglichkeit. Es blieb schließlich beim 3:3 gegen einen guten

Gegner, der weitaus besser spielte als der derzeitige Tabellenplatz vermuten lässt.