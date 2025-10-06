TSV Düren wieder an der Tabellenspitze

Bezirksliga 3: Türkischer SV gewinnt in Ahrem 4:2. Birkesdorf unterliegt zum dritten Mal in Folge.

An Spieltag sechs in der Fußball-Bezirksliga Staffel drei gab es leichte Verschiebungen an der Tabellenspitze. Alemannia Lendersdorf musste nach einer Woche Platz eins wieder freimachen. Sie verlor das Spitzenspiel bei Hilal-Maroc Bergheim mit 1:3. „Uns fehlte im letzten Drittel die Klarheit“, sah Christopher Kall, Coach der Alemannia, die schlechteste Saisonleistung seines Teams bisher.

Lendersdorf fand eigentlich gut in die Partie, kam aber nach dem ersten Gegentreffer aus dem Tritt. „Beim 1:0 war der Spieler bestimmt vier Meter im Abseits“, hatte Kall diese Meinung nicht exklusiv. Die weiteren Gegentreffer fielen nach Standards. Sein Team bäumte sich nach dem späten 1:3 von Luca Nußbaum auf (79.), Zählbares sprang dabei nicht mehr heraus.

Schwieriges Spiel

Neuer Spitzenreiter ist die SG Türkischer SV Düren. Sie hatte bei ihrem 4:2-Auswärtssieg bei Rot-Weiß Ahrem mächtig zu tun. „Das war vielleicht das schwierigste Spiel der Hinrunde“, sah Yunus Kocak, Coach des TSV Düren, einen aufopferungsvollen Gegner. Dieser ging nach einem erfolgreichen Konter in Führung. Der TSV blieb gegen einen Acht-Mann-Abwehrriegel geduldig und drehte durch Treffer von Nasrullah Dedemen (52.) und Yasin Isildak (55.) die Partie. Unmut kam auf, als die Gäste einen Elfmeter nach einem Ellenbogenschlag nicht zugesprochen bekamen, es postwendend auf der anderen Seite nach einem körperbetonten Zweikampf von Daniel Bleja aber Strafstoß gab, den Timo Klünter verwandelte.

Trotz Ahrems Ausgleichstreffer blieb Kocaks Elf konzentriert und Isildak konnte erneut die Führung erzielen (70.). Danach wurde es hektisch, da Ahrem voll ins Risiko ging, was die Dürener spät mit dem 4:2 von Tugay Temel ausnutzen konnten (90.+5).

Zweimal hatte Olaf Ramm, der Coach des SC Kreuzau, den Torschrei auf den Lippen. Zweimal verstummte dieser und so musste er gegen den neuen Tabellenzweiten SV Lövenich/Widdersdoef eine 1:2-Heimniederlage hinnehmen. Dabei spielte seine Elf eine wirklich starke erste Hälfte und ging nicht unverdient mit 1:0 in die Pause. Nach einem Freistoß kam Jannis Becker am zweiten Pfosten freistehend zum 1:0 (25.). Mario Fuchs hatte nach einem starken Diagonalball von Becker sogar die Chance, in Abschnitt eins den zweiten Kreuzauer Treffer nachzulegen. Seinen Lupfer lenkte der Gästekeeper aber noch entscheidend ab.

Nach der Pause erhöhte der spielerisch starke Gast den Druck enorm. Eine Flanke aus dem Halbfeld und ein fehlender Befreiungsschlag nutzte Toptorjäger Maurice Wieting, um die Partie mit seinen zwei Treffern zu drehen. Lövenich ging im Anschluss schludrig mit seinen Großchancen um. Kreuzaus Keeper Dominik Wirtz hielt seine Mannschaft im Spiel, beinahe mit dem Erfolg eines Punktgewinns. In der Nachspielzeit verpasste Becker per Kopf den Ausgleich ziemlich knapp, und ein Strahl von Nico Schröteler konnte noch pariert werden.

TuS defensiver als zuvor

Einen erfolgreicheren Nachmittag hatte der TuS Langerwehe, der seine Heimpartie gegen Rhenania Bessenich mit 1:0 gewann. Der TuS agierte bewusst tiefer als noch in den Vorwochen und ließ keine Torchance für Bessenich zu. Langerwehe selbst schlug kurz vor der Pause einmal zu. Nach Balleroberung von Yannik Böhr und Vorlage von Luca Michalke netzte Chris Wolf ein (45.). Mit den Zählern vier bis sechs hat Langerwehe zu Viktoria Birkesdorf aufgeschlossen, die nach der dritten Niederlage in Folge bei sieben Punkten verbleiben.

Die Viktoria unterlag in Horrem mit 2:4. Nach einer starken ersten Halbzeit ging Birkesdorf „nur“ mit 1:0 in die Kabinen – Julian Perse traf (14.). In Abschnitt zwei agierte Birkesdorf zu passiv und fing sich nach drei Ballverlusten und einem Eckstoß insgesamt vier Gegentreffer. Das Team von Marius Schinke bewies Moral und erzielte durch Mats Pley noch das 2:4 (85.). Wermutstropfen neben der verlorenen Partie: die erneute Rote Karte für Lucas Kirschbaum (90.+1).

Die Ergebnisse im Überblick:

Hilal-Maroc Bergheim - Alemannia Lendersdorf 3:1: 1:0 Barroso (14.), 2:0 Aissa (63.), 3:0 Allaoui (69.), 3:1 Nussbaum (79.)

Erftstadt-Lechenich - Sindorf 7:0: 1:0 Slinkov (28.), 2:0 Schmitz (29.), 3:0, 4:0 Kochems (45.+1, 47.), 5:0 Bey (71.), 6:0 Orth (76.), 7:0 Schmitz (81.)

Kreuzau - Lövenich/Widdersdorf 1:2: 1:0 Becker (25.), 1:1, 1:2 Wieting (50., 73.)

JSG Erft - SV Weiden 1:3: 1:0 Eckert (24.), 1:1 Jureschko (39.), 1:2 Boedts (51. Foulelfmeter), 1:3 Choi (72.)

Elsdorf - Frechen 20 II 8:1: 1:0 Skraparas (37.), 2:0 Dahas (40.), 3:0 Gruttmann (55.), 3:1 Koc (56.), 4:1 Reichelt (61.), 5:1 Kühnapfel (62.), 6:1, 7:1 Gruttmann (74., 85.), 8:1 Dahas (90.+4)

Langerwehe - Bessenich 1:0: 1:0 Wolf (45.)

Horrem - Birkesdorf 4:2: 0:1 Perse (14.), 1:1 Welter (57.), 2:1 Arndt (74.), 3:1 Welter (77.), 4:1 Moll (79.), 4:2 Pley (85.) Rot: Kirschbaum (90.+1/Birkesdorf)

Ahrem - TSV Düren 2:4: 1:0 Wenzel (15.), 1:1 Dedemen (52.), 1:2 Isildak (55.), 2:2 Klünter (61. Foulelfmeter), 2:3 Isildak (70.), 2:4 Temel (90.+5)

