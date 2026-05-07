TSV Düren vor Derby-Prüfung: Kann Lendersdorf zum Stolperstein werden?

Darf am Sonntag mal wieder gejubelt werden? Die SG Türkischer SV Düren befand sich zuletzt in der Krise. – Foto: Manfred Heyne

Der Türkische SV Düren steht vor einem heiklen Derby gegen Alemannia Lendersdorf. Die Partie am Sonntag könnte im engen Aufstiegsrennen entscheidend werden.

Fünf Spieltage sind in der Fußball-Bezirksliga Staffel 3 noch zu gehen, bis die Meisterschafts- und Aufstiegsfrage entschieden ist. Nach aktueller Lage scheint es bis zum Ende auch knapp zu bleiben. Die SG Türkischer SV Düren befindet sich in der einer Formdelle. Der sicher geglaubte Aufstieg gerät ins Wanken.

Knifflige Aufgabe

Tabellenplatz eins musste man an Lövenich/Widdersdorf abgeben, und der Dritte aus Elsdorf liegt auch nur noch drei Punkte zurück. „Es hilft jetzt kein Rechnen. Wir müssen uns aus dieser Lage selbst wieder herausholen“, spricht TSV-Trainer Yunus Kocak davon, die „Hausaufgaben zu erledigen“.

Diese Hausaufgabe am Sonntag ist knifflig. Im Derby empfängt man Alemannia Lendersdorf. Die Alemannia spielt eine starke Saison, liegt als Vierter nur sechs Zähler hinter dem kommenden Gegner und wird ein harter Prüfstein. Bereits das Hinspiel – ein 1:0-Erfolg des TSV Düren – war eine Partie auf Messers Schneide. Man darf gespannt sein, ob die vor zwei Wochen verpflichteten Neuzugänge des Tabellenzweiten, die von der zurückgezogenen Mannschaft von Hilal-Maroc Bergheim kamen, spielberechtigt sind. Dies würde Kocak neue Optionen bieten.

Am vergangenen Spieltag leistete der TuS Langerwehe durch den Sieg über Spitzenreiter Lövenich/Widdersdorf Schützenhilfe. Am Sonntag ist der TuS bei der JSG Erft gefordert. Gegen den Tabellenelften wird es keine leichte Aufgabe, denn der Gegner ist noch nicht sicher gerettet. Zudem warnt Langerwehes Coach Tim Krumpen vor der Heimstärke der Erfter.

Heimstark ist auch der SV Weiden, der kommende Gegner von Viktoria Birkesdorf. Da trifft es sich gut, dass die Partie in Birkesdorf stattfindet. Nach dem guten Auftritt bei der Punkteteilung in Lendersdorf möchte die Viktoria nachlegen.

Der SC Kreuzau hat den Klassenerhalt geschafft. Dass dies von Anfang an durch starke Ergebnisse nie wirklich infrage kam, zeigt, welche guten Leistungen in Kreuzau vollbracht worden sind. Das Team von Coach Olaf Ramm kann befreit aufspielen, wenn sie beim SC Elsdorf gefordert sind. Gegner Elsdorf schnuppert als Tabellendritter wie in der vergangenen Spielzeit erneut am Aufstieg. Kreuzau kann aber ein Stolperstein werden. Es wäre nicht überraschend, wenn der TSV Düren erneut Schützenhilfe von einer Mannschaft aus dem Dürener Raum bekäme.

Spiele am Wochenende: Frechen 20 II – Lövenich/Widdersdorf (So., 13.00), Türk. SV Düren - Lendersdorf (So., 15.00), Birkesdorf – Weiden, Elsdorf – Kreuzau, Erft - Langerwehe (alle So. 15.15), Ahrem – Sindorf, Horrem – Bessenich (beide So., 15.30)

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