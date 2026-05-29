TSV Düren und Elsdorf auf Aufstiegskurs, Lövenich hofft auf Patzer

Elsdorf feiert am Wochenende schon den Saisonabschluss und würde mit einem Sieg auch den de facto-Aufstieg feiern dürfen. – Foto: Yannick Weis

Die Ausgangslage: Aus den Bezirksligen steigen in dieser Saison sieben Mannschaften auf, darunter drei Vizemeister aus den vier Gruppen. Davon würde die Staffel 3 profitieren, in der aktuell der SC Elsdorf Rang zwei belegt. Klarheit gibt es für die Mannschaft von Dustin Tesch aber nur im Erfolgsfall. Elsdorf bestreitet am Sonntag gegen die JSG Erft die letzte noch offene Partie. Mit einem Sieg wäre mindestens Platz zwei sicher, der in dem Fall auch für den Aufstieg reichen würde. Ein kleines Zusatzsternchen gehört dann noch hinter den Drittplatzierten SV Lövenich, der an diesem Wochenende spielfrei hat, daraufhin allerdings mindestens 16 Treffer gegenüber Elsdorf aufholen müsste. Parallel zu Elsdorf kann auch der TSV Düren den Aufstieg, gar die Meisterschaft am Wochenende unter Dach und Fach bringen. Der Spitzenreiter gastiert beim VfL Sindorf und wäre bei einem Sieg nicht mehr einzuholen.

Sollte es dagegen Patzer der beiden Topteams geben, hätte Lövenich am letzten Spieltag noch einmal die Chance, ins Rennen einzugreifen.

Im Tabellenkeller herrscht derweil bereits Klarheit. Neben dem zurückgezogenen Hilal-Maroc Bergheim stehen auch der SC Germania Erftstadt-Lechenich und der SSV Rot-Weiß Ahrem als sportliche Absteiger fest.