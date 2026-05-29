 2026-05-29T11:52:36.002Z

Allgemeines

TSV Düren und Elsdorf auf Aufstiegskurs, Lövenich hofft auf Patzer

Zwei Aufstiegsplätze sind der Bezirksliga-Staffel 3 nahezu sicher. Doch wer steht am Ende ganz oben. Nach normalem Ermessen könnten der TSV Düren und SC Elsdorf bei einem Sieg am kommenden Wochenende schon die Korken platzen lassen.

von red · Heute, 18:07 Uhr · 0 Leser
Elsdorf feiert am Wochenende schon den Saisonabschluss und würde mit einem Sieg auch den de facto-Aufstieg feiern dürfen.
Elsdorf feiert am Wochenende schon den Saisonabschluss und würde mit einem Sieg auch den de facto-Aufstieg feiern dürfen. – Foto: Yannick Weis

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BZL Mittelrhein St. 3
Erftstadt
Weiden 14/75
Hilal-Maroc
SV Bessenich

Die Ausgangslage: Aus den Bezirksligen steigen in dieser Saison sieben Mannschaften auf, darunter drei Vizemeister aus den vier Gruppen. Davon würde die Staffel 3 profitieren, in der aktuell der SC Elsdorf Rang zwei belegt. Klarheit gibt es für die Mannschaft von Dustin Tesch aber nur im Erfolgsfall. Elsdorf bestreitet am Sonntag gegen die JSG Erft die letzte noch offene Partie. Mit einem Sieg wäre mindestens Platz zwei sicher, der in dem Fall auch für den Aufstieg reichen würde. Ein kleines Zusatzsternchen gehört dann noch hinter den Drittplatzierten SV Lövenich, der an diesem Wochenende spielfrei hat, daraufhin allerdings mindestens 16 Treffer gegenüber Elsdorf aufholen müsste. Parallel zu Elsdorf kann auch der TSV Düren den Aufstieg, gar die Meisterschaft am Wochenende unter Dach und Fach bringen. Der Spitzenreiter gastiert beim VfL Sindorf und wäre bei einem Sieg nicht mehr einzuholen.

Sollte es dagegen Patzer der beiden Topteams geben, hätte Lövenich am letzten Spieltag noch einmal die Chance, ins Rennen einzugreifen.

Im Tabellenkeller herrscht derweil bereits Klarheit. Neben dem zurückgezogenen Hilal-Maroc Bergheim stehen auch der SC Germania Erftstadt-Lechenich und der SSV Rot-Weiß Ahrem als sportliche Absteiger fest.

SV Weiden - Alemannia Lendersdorf

So., 31.05.2026, 15:30 Uhr
SV Weiden 1914/75
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Alemannia Lendersdorf
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15:30live

SV Bessenich - SpVg Frechen II

So., 31.05.2026, 15:30 Uhr
SV Rhenania Bessenich 1928
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SpVg Frechen 20
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VfL Sindorf - TSV Düren

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr
VfL Sindorf
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SG Türkischer SV Düren
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15:00

SC Kreuzau - Viktoria Birkesdorf

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr
SC Kreuzau
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Viktoria Birkesdorf
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15:00live

SC Germania Erftstadt-Lechenich - Horremer SV

Di., 02.06.2026, 20:00 Uhr
SC Germania Erftstadt-Lechenich
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Horremer SV 1919
Horremer SV 1919Horremer SV
20:00

TuS Langerwehe - SSV Rot-Weiß Ahrem

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr
TuS Langerwehe
TuS LangerweheLangerwehe
SSV Rot-Weiß Ahrem
SSV Rot-Weiß AhremAhrem
15:00

JSG Erft- SC Elsdorf

So., 31.05.2026, 15:15 Uhr
JSG Erft 01 Euskirchen
JSG Erft 01 EuskirchenJSG Erft 01
SC 08 Elsdorf
SC 08 ElsdorfSC Elsdorf
15:15live