TSV Düren schwächelt erneut, Weiden und Lövenich gut drauf

Weiden macht im Tableau weiter Plätze gut. – Foto: Christian Kreuer

Der 1:0-Sieg des SSV Rot-Weiß Ahrem gegen den TSV Düren hat nicht nur direkte Folgen für den Abstiegskampf - Ahrem ist nun punktgleich mit dem ersten Platz am rettenden Ufer - die zwischenzeitlich entschieden geglaubte Meisterfrage ist nun auch wieder mit einem zarten Fragezeichen versehen. Weil Hilal-Maroc Bergheim im Topspiel gegen Alemannia Lendersdorf die Nase vorn behielt, fehlen dem Team von Josef Pfeifer noch neun Punkte auf die Tabellenspitze. Weiterhin viel Holz, doch erstmals in dieser Saison scheint der Primus verwundbar. Der SV Lövenich ist unterdessen in exzellenter Form, ebenso der SV Weiden, der einen Sprung bis auf Platz sechs im Tableau machen konnte.

SV Weiden - JSG Erft

Wie schon im Hinspiel setzte Erft auch diesmal den ersten Nadelstich: Ein Kopfball von Luca Spilles brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung (41.). Doch die Antwort ließ nicht lange auf sich warten – Louis Strombach glich noch vor dem Halbzeitpfiff für den SV aus (45.).

„Die Reaktion auf das 0:1 war sehr wichtig und absolut verdient“, resümierte Weidens Coach Adrian Student. „Wir hatten über weite Strecken mehr vom Spiel, haben es aber im letzten Drittel an der nötigen Konsequenz vor dem Tor fehlen lassen.“ So hielt sich die Begegnung die Waage, bis Jan Walther per Ampelkarte des Feldes verwiesen wurde (58.). Als dann auch noch Sebastian Kratz mit seinem Strafstoß-Treffer das Spiel erfolgreich drehte (59.), zeigte im Grunde genommen alles auf einen Heimsieg. Student gefiel in dieser Phase besonders die Mentalität seines Teams, das den Gegner nicht mehr zurück ins Spiel ließ: "Als Spieler denkt man schnell: Man führt 2:1, hat einen Mann mehr auf dem Platz und dominiert das Spiel – genau dann schleichen sich oft Leichtigkeitsfehler ein, weil man es zu locker angeht. Das war zum Glück nicht der Fall."

Andrej Münzel sorgte mit seinem ersten Saisontreffer für die Vorentscheidung (84.). Zwar verkürzte Aaron Mertens in der Nachspielzeit noch einmal (90.+4), doch Jeongwon Choi setzte nur Augenblicke später den Schlusspunkt zum 4:2 (90.+5). Mit nun fünf Siegen aus sechs Spielen in der Rückrunde unterstreicht der SV seine starke Form eindrucksvoll und klettert weiter in der Tabelle. Der Blick darf sich sogar noch weiter nach oben richten, da die Top-Platzierungen plötzlich in Reichweite sind. "Wir befinden uns in einem positiven Trend und versuchen, diese Energie in jedes Spiel mitzunehmen. Gleichzeitig wissen wir genau, was es braucht, um dieses Niveau zu halten“, so Student. Die Marschroute ist dabei eindeutig: "Unser Ziel ist es, die 50-Punkte-Marke zu knacken.“ SV Weiden 1914/75 – JSG Erft 01 Euskirchen 4:2

SV Weiden 1914/75: Patrick Magnani, Alexander Jureschko, Henry-Thoke Uchtmann, Daniel Mirlach, Sebastian Kratz, Daniel Boerop (80. Andrej Münzel), Enno Buermeyer (89. Linus Van Holt), Joel Karim Marenzi, Jeongwoo Choi, Jannick Michalsky (85. Christoph Kurthen), Louis Strombach (70. Tim Pfeiffer) - Co-Trainer: Thomas Eikel - Trainer: Adrian Student

JSG Erft 01 Euskirchen: Max Vornweg (46. Luca Krämer), Artur Schulz, Jan Walther, Rafael Oliveira, Lucas Spilles (62. David Heller), Nicolas Woywod, Luc-Seal Roggendorf (69. Aaron Mertens), Gian Luca Francesco Cardinale (69. Alexander Bellstädt), Max Eckert, Tobias Rick (46. Luke Duwe), Luke Bungart - Trainer: Christopher Kockerols - Co-Trainer: Thomas Fleck - Co-Trainer: Tsvetozar Doychinov

Schiedsrichter: Marcell Kuschel - Zuschauer: 99

Tore: 0:1 Lucas Spilles (40.), 1:1 Louis Strombach (45.), 2:1 Sebastian Kratz (59. Foulelfmeter), 3:1 Andrej Münzel (84.), 3:2 Aaron Mertens (90.+4), 4:2 Jeongwoo Choi (90.+5)

Gelb-Rot: Jan Walther (58./JSG Erft 01 Euskirchen/) TSV Düren - SSV Rot-Weiß Ahrem

In dem von Verband auferlegten "Geisterspiel" entschied der Treffer von Nico Schmitz (54.) die Partie zugunsten der Ahremer. Zuvor vergaben die Dürener im ersten Durchgang die große Chance zur Führung vom Elfmeterpunkt. Ähnlich wie in der Vorwoche musste der TSV nun für den Rest des Spiels einem Rückstand hinterherlaufen, doch Ahrem hielt stand und rückt damit auf Tuchfühlung mit dem rettenden Ufer. Erstmals in dieser Saison verloren die Dürener somit zwei Spiele in Folge. Die Ausgangslage für den Primus ist zwar weiterhin überaus komfortabel, nur lässt die ungewohnte Schwächephase auch gleichzeitig Hoffnung beim restlichen Feld aufkeimen. Die kommende Auswärtspartie gegen den Horremer SV (12. April) könnte aufzeigen, ob das Team von Yunus Kocak sich rechtzeig rehabilitieren kann. SG Türkischer SV Düren – SSV Rot-Weiß Ahrem 0:1

SG Türkischer SV Düren: Kaan Gökcesin, Daniel Bleja, Alain N'Goua, Jawad Karnib, Mahmut Temür, Alexandru Engels, Tayfun Pektürk, Semih Celik, Luca-Sebastian Kuschneruk, Yasin Isildak, Tugay Temel - Trainer: Yunus Kocak

SSV Rot-Weiß Ahrem: Matthias Descik, Louis Jeromin, Moriz Vesen, Lukas Kuss, Jonathan Esser, Jérôme Wenzel (75. Aaron Moll), André Voigt, Luca Heine, Nico Schmitz, Lukene Jonas Simao Hellenthal, Henry Kunz (93. Kai Weber) - Co-Trainer: Tobias Baer - Trainer: Markus Hilmer

Schiedsrichter: Kemal Yildirim (Alsdorf)

Tore: 0:1 Nico Schmitz (54.) Alemannia Lendersdorf - Hilal-Maroc Bergheim

Am Ende einer turbulenten Partie sammelte Hilal-Maroc drei wichtige Zähler gegen einen direkten Kontrahenten der Spitzengruppe. Dabei wurde es besonders in der Schlussphase noch einmal brenzlig. Die Bergheimer waren bereits mit 3:1 voraus und mussten die Führung nur noch über die Zeit bringen. Der Platzverweis von Ilias Latiris (89.) - wohl nach einer vermeindlichen Beleidigung - und der Anschlusstreffer vom Elfmeterpunkt durch Jonas Varona (90.+5) brachten s richtig Feuer in die finalen Spielzüge. Hilal-Maroc versuchte den knappen Vorsprung mit allen Mitteln über die Zeit zu bringen, musste dabei sogar noch einen weiteren Platzverweis mit Ermal Islami (90.+9) einstecken. Schlussendlich reichte es tatsächlich für die Gäste, die damit Platz zwei zementieren und weiter an den Tabellenführer heranrücken.

Alemannia Lendersdorf – Hilal-Maroc Bergheim 2:3

Alemannia Lendersdorf: Philipp Kabil, Marlon Köller (71. Tim Braun), Dustin Kaiser, Luca Brammertz, Tom Palm (62. Julio Pereira Oliveira), Fabian Welter, Dennis Walter (85. Fabian Lotz), Philipp Welter, Thomas Betzer, Jonathan Spicher, Jonas Varona - Trainer: Christopher Kall

Hilal-Maroc Bergheim: Ermal Islami, Mehmet Apaydin, Mohamed Allaoui, Danijel Galic (46. Redouan Aissa), Jaheim Altug, Koray Örgün, Akoete Henritse Eninful (40. Redouane Kobia El Boukhlifi), Gaiton Barroso, Abdelkader Boubker, Luca Noll (46. Ismail Ouro-Bodi), Sherif Krasniqi - Trainer: Josef Pfeiffer

Schiedsrichter: Bernd Peters (Hennef) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Mohamed Allaoui (10.), 1:1 Jonathan Spicher (45.+5), 1:2 Gaiton Barroso (63.), 1:3 Gaiton Barroso (83. Foulelfmeter), 2:3 Jonas Varona (90.+5 Foulelfmeter)

Rot: Ilias Latiris (89./Hilal-Maroc Bergheim/Beleidigung)

Gelb-Rot: Ermal Islami (90./Hilal-Maroc Bergheim/) Viktoria Birkesdorf- Horremer SV

Für beide Teams verlief die bisherige Rückrunde mit bestenfalls gemischten Gefühlen. Es brauchte jeweils dringend Punkte, um sich zumindest weiter im Dunstkreis der Top fünf zu halten. Besser lief es dahingehend zunächst für den HSV. Dominic Moll reagierte im Strafraum am schnellsten und sorgte somit für die Gäste-Führung (30.). Die Antwort der Viktoria folgte kurz vor Ende der ersten 45 Minuten. Maurice Heinrichs nahm sich aus der Distanz einfach mal ein Herz und überwand Marvin Merkens mit einem wuchtigen Abschluss ins Eck (42.). Mit Fortschreiten der zweiten Hälfte wurde Horrem zwingender. Zunächst scheiterten Mohamed Bousfia (66.) und Florian Welter (71.) noch an Birkesdorf-Schlussmann Max Rogge. Wenige Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit war der Schlussmann aber ebenfalls machtlos. Welter wurde wurde auf die Reise geschickt und behielt vor dem Kasten die Nerven - 2:1 (86.). Dadurch zieht Horrem auch an Birkesdorf im Tableau vorbei - und hofft nach der Osterpause den Tabellenführer zu ärgern. Viktoria Birkesdorf – Horremer SV 1919 1:2

Viktoria Birkesdorf: Max Rogge, Jonas Schneider, Florian Wirtz, Tahrek Bako (55. Nikolaos Chouliaras), Redouan Toumi (74. Moritz Hoch), Lucas Kirschbaum, Stamatis Chouliaras, Ibrahim Younis (71. Ardit Hiseni), Jakob Kutheus, Maurice Heinrichs, David Rank - Trainer: Bernd Virnich

Horremer SV 1919: Marvin Merkens, Sebastian Golz, Maximilian Arndt, Yannis Zechmeister, Mathias Luca Fasoli (73. Leonard Bujupi), Leon Soszynski, Moritz Rommel (91. Raschid Zaalouki), Mohamed Bousfia, Florian Welter, Dominic Moll (90. Daniel Mayola), Besfort Islami (89. Batuhan-Efe Körpinar) - Trainer: Oliver Lehrbach

Schiedsrichter: Yannick Moll (Waldfeucht) - Zuschauer: 77

Tore: 0:1 Dominic Moll (30.), 1:1 Maurice Heinrichs (42.), 1:2 Florian Welter (86.)

SV Bessenich - TuS Langerwehe

SV Rhenania Bessenich 1928 – TuS Langerwehe 1:2

SV Rhenania Bessenich 1928: Eamonn Klein, Siegfried Kunst, Ümit Tünc, Erjon Hoxhaj (76. Jehon Vatovci), Niklas Miszkiewicz, Kuss Kunzika, Valentin Ivanov, Kaloyan Petrov, Arber Jashanica (46. Athanasios Noutsos), Deniz-Can Isitmen (46. Emrah Fikaj), Manuel Macherey (71. Ziyad Abdellaoui) - Trainer: Stefan Storb - Trainer: Can Celik

TuS Langerwehe: Tobias Werres, Marvin Krischer, Nico Frank (67. Max Bremen), Louis Vogt (46. Kaan Ediz Kertüs), Dominic Teichert (76. Niklas Hülscher), Max Blinne, Justin Krischer (83. Hussein Makki), Stephan Salger, Marius Mürkens, Luca Michalke, Julian Eversheim (59. Almin Bečirević) - Trainer: Tim Krumpen

Schiedsrichter: Dominik Queins - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Justin Krischer (33.), 1:1 Kuss Kunzika (41.), 1:2 Almin Bečirević (74.)

VfL Sindorf - SC Germania Erftstadt-Lechenich



VfL Sindorf – SC Germania Erftstadt-Lechenich 2:2

VfL Sindorf: Sandrio Singh, Niclas Braun, Mikail Bayindir, Philip Doppelgatz, Marius Kunze, Arne Schmitz (46. Anil Yavuz), Yigitcan Cinar (85. Emil Alic), Ramón Alvárez Koch (88. Marvin Marin-Mielke), Cebrail Bayindir (64. Marius Zilger), Sam Wilberz, Patrick Bonsch - Trainer: Arif Cinar

SC Germania Erftstadt-Lechenich: Nils Grüttner, Leon Follmann, Mert Deniz Bozkurt (62. Fabian Bentata), Timofej Slinkov, Noah Becker, Jan-Ole Koschinat, Amin Alsabagh (66. Miro Eppert), Aryan Suthaharan (73. Miguel Andres Koury), Jan-Philipp Schmitz, Colin Greis (88. Leon Reimer), Anas Bodabouz (78. Ousama Sollami Koubia) - Trainer: Karsten Kochems

Schiedsrichter: Dirk Wiegand (Erkelenz) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Patrick Bonsch (36.), 1:1 Colin Greis (49.), 1:2 Aryan Suthaharan (67.), 2:2 Patrick Bonsch (68.) SV Lövenich - SC Kreuzau

SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27 – SC Kreuzau 1:0

SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27: Denis Durukanli, Dennis Gardawski, Felix Klein, Naoki Kanagawa, David Strack, Jan Lauterbach (60. Mardochee Camille Tchakoumi Essengue), Patrick Reisenauer, Muharrem Cicek (86. Lukas Tobias Kollek), Maurice Wieting (90. Steve Elias Akhter Khan), Stephan Heiler (60. Ebenezer Sarpong), Jeffrey Julian (64. Edmond Qorrolli) - Trainer: Björn Effertz

SC Kreuzau: Steffen Wirtz, Jannik Laufenberg, Florian Post, Leon Breuer (78. Mirko Machetanz), Jannis Becker (46. Mamadou Dian Barry), Florian Uerlichs, Nico Schröteler, Dominik Dick, Marcel Zimmer, Seydouba Sylla, Amsal Kartalovic - Trainer: Olaf Ramm

Schiedsrichter: Jörg Piana (Kall) - Zuschauer: 75

Tore: 1:0 Muharrem Cicek (67.)

SpVg Frechen II - SC Elsdorf