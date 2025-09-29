TSV Düren mit nächsten Big Points, doch Lendersdorf springt auf Eins

Der anfängliche Lauf des SVL schien sich schon früh fortzusetzen, als Knipser Maurice Wieting den Gästen nach einem abgefälschten Freistoß eine ersten Nackenschlag versetzte. In der Folge musste sich der HSV erst einmal schütteln: "Danach haben wir gut 30 Minuten gebraucht, um ins Spiel zu finden", befand Horrems Cheftrainer Oliver Lehrbach, der in Anbetracht eines personellen Umbruchs mit seiner Mannschaft sich noch nicht auf dem leistungstechnischen Zenit befindet. "Wir haben schwer in die neue Saison gefunden und suchen aktuell noch unsere Stärke der letzten Saison. Wir sind im Prozess und der wird auch noch etwas andauern." Dennoch war seine Mannschaft dazu in der Lage, sich noch einmal vor Halbzeitpfiff aufzubäumen und drehte die Partie in wenigen Minuten durch einen Doppelschlag von Florian Welter (32.) – der erste Treffer des besten Torjägers der Vorsaison – und Daniel Kube (39.). In einer Partie auf Augenhöhe brachte Horrem schließlich die Führung über die Zeit und führte gleichzeitig die interne Bilanz gegen Lövenich fort. Seit mittlerweile zehn Partien ging der HSV nicht mehr gegen den Rhein-Erft-Konkurrenten leer aus. Dass man damit auch den zuvor furiosen Tabellenführer stürzen konnte, wollte Lehrbach jedoch nicht überwerten. "LöWi ist ein starker Aufsteiger, der diese Saison für Furore sorgen wird. Wir haben über den Kampf heute drei wichtige Punkte geholt und Anschluss nach oben gehalten – mehr nicht." SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27 – Horremer SV 1919 1:2

SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27: Denis Durukanli, Luciano Mangiapane (56. Felix Klein), Franck Ananou (64. Stephan Heiler), Naoki Kanagawa, David Strack, Jan Lauterbach, Patrick Reisenauer, Georgios Drongitis, Muharrem Cicek, Maurice Wieting, Gaspard Fehlinger (89. Lukas Tobias Kollek) - Trainer: Björn Effertz

Horremer SV 1919: Tim Nickstadt, Jan Schulz, Sebastian Golz, Yannis Zechmeister, Noah Retterath, Stefan Weitz (64. Maurice Baumbusch), Leon Soszynski, Moritz Rommel (90. Mats Flock), Florian Welter, Luca Noll (56. Alexander Holl), Daniel Kube (70. Maximilian Arndt) - Trainer: Oliver Lehrbach

Schiedsrichter: Moritz Weyer - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Maurice Wieting (8.), 1:1 Florian Welter (32.), 1:2 Daniel Kube (39.) "Gibt Rückenwind": TSV Düren setzt sich im Topspiel durch

Im nominellen Topspiel des Tages taten sich beide Seiten zunächst schwer, das jeweilige offensive Potenzial war hinlänglich bekannt, sodass als Resultat eines gegenseitigen Belagerungszustands kaum Spielfluss auftrat. "Es war sehr hektisch", konstatierte Yunus Koca, Cheftrainer des TSV. "Beide Mannschaften wussten, was auf dem Spiel steht. Beide Mannschaften hatten hohen Respekt voreinander. Auch deshalb war das Spiel sehr zerfahren." Nach der ersten Viertelstunde übernahm der TSV schrittweise mehr Spielanteile und belohnten sich etwas später durch ein Traumtor, als Jawad Karnib durch eine Direktabnahme aus knapp 25 Metern Keeper Lennard Hövel sehenswert überwand (33.). Elsdorf war gefordert und lieferte die prompte Antwort: Nach Vorarbeit von Paul Reichelt glich Luca Gruttmann zugunsten von Nullacht wieder aus (36.). Nach dem Seitenwechsel dann das gleiche Spiel. Zunächst brachte Semih Celik die Hausherren per Kopf in Front (66.), ehe auch Paul Reichelt auf der anderen Seite nach Flanke von Alexander Vaaßen Köpfchen bewies (73.). Doch diesmal wurde es noch wilder. Erst schoss sich Tugay Temel mit einem schnellen Doppelschlag an die alleinige Spitze des ligaweiten Torjägerrankings (74., 77.), woraufhin erneut Gruttmann für den SCE zuschlug und zumindest noch einmal Hoffnung aufkeimen ließ (83.). Doch eine eindeutige Schlussoffensive der Gäste ließ der TSV nicht über sich ergehen, hätte stattdessen durch Mahmut Temür frühzeitig den Sack zumachen könnte, doch dieser scheiterte vom Punkt am stark aufgelegten Hövel (90.). Letztlich reichte dem TSV der knappe Vorsprung, wodurch die makellose Serie zum Saisonbeginn am Leben bleibt. So imponierte Kocak besonders die mentale Reife seiner Mannschaft, die sich von den zwei Ausgleichstreffern jeweils nicht aus der Ruhe bringen ließ: "Es ist auf jeden Fall beeindruckend, dass wir auch nach den beiden Ausgleichstreffern das Gefühl hatten, dass mehr als ein Punkt möglich ist. Die Jungs haben alles rausgeholt, was möglich war." Den Stellenwert diesen Sieges, auch noch im Angesicht des 3:2-Erfolges aus der Vorwoche gegen Hilal-Maroc konnte Kocak entsprechend nicht von der Hand weisen. "Man hat die letzten beiden Spiele gegen Topmannschaft in der Liga gewonnen, das gibt natürlich Rückenwind. Dass wir gegen diesen Gegner vier Tore schießen, ist ein Ausrufezeichen. Es gibt aber trotzdem nicht mehr als drei Punkte." Mit jenen drei Punkten bleibt der TSV in jedem Fell mit Lendersdorf auf Augenhöhe und verschafft sich auf so manchen Verfolger auch schon ein erstes Polster. SG Türkischer SV Düren – SC 08 Elsdorf 4:3

SG Türkischer SV Düren: Mohamad Maatouk, Daniel Bleja, Nasrullah Dedemen, Tayi Akbay (90. Moussa Karnib), Jawad Karnib, Mahmut Temür (90. Emin Eren), Tayfun Pektürk (58. Mustafa Gültekin), Semih Celik, Adam Matuschyk (15. Jordi Ndombaxi), Yasin Isildak (90. Ernes Pljakic), Tugay Temel - Trainer: Yunus Kocak

SC 08 Elsdorf: Lennard Hövel, Gabriel Hardung, Mark Schiffer (67. Evangelos Skraparas), Johannes Wenning (90. Charalampos Amanatidis), Mohamed Redjeb, Marcus Weber, Niklas Kühnapfel (84. Timur Arizoy), Leonard Hintzen (67. Alexander Vaaßen), Daniel Dogan, Paul Reichelt, Luca Gruttmann - Trainer: Julian Rahn - Trainer: Dustin Tesch

Schiedsrichter: Dirk Welters (Aachen) - Zuschauer: 280

Tore: 1:0 Jawad Karnib (33.), 1:1 Luca Gruttmann (36.), 2:1 Semih Celik (66.), 2:2 Paul Reichelt (73.), 3:2 Tugay Temel (74.), 4:2 Tugay Temel (77.), 4:3 Luca Gruttmann (83.)

Besondere Vorkommnisse: Mahmut Temür (SG Türkischer SV Düren) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Lennard Hövel (90.). Lendersdorf ist neuer Primus

Nachdem Jonas Varona nach einer abgefälschten Flanke die Kugel über die Linie drückte (3.), konnte Lendersdorf mit der Führung im Rücken das Spiel sicher gestalten. Erft war größtenteils darum bemüht, weitere Treffer zu verhindern, was auch bis wenige Minuten vor Halbzeitpfiff gelingen sollte. Philipp Welter sorgte nach Hereingabe von Luca Brammertz schließlich für die beruhigende Halbzeitführung (37.). Als Welter schließlich nach Freistoß von Varona den Abstauber ebenfalls ins Netz drückte, war die Partie im Grunde genommen entschieden. In der Schlussphase schraubte der neue Tabellenführer den Vorsprung noch mehr als standesgemäß in die Höhe. Alemannia Lendersdorf – JSG Erft 01 Euskirchen 6:1

Alemannia Lendersdorf: Philipp Kabil, Marlon Köller (69. Tim Braun), Dustin Kaiser, Luca Brammertz, Julio Pereira Oliveira, Ahmad Mannaee (56. Tom Palm), Fabian Lotz (64. Emre Aydin), Philipp Welter, Phillip Varona-Gracia, Thomas Betzer (74. Jonathan Spicher), Jonas Varona (60. Luca Nußbaum) - Trainer: Christopher Kall - Trainer: Carsten Heuser

JSG Erft 01 Euskirchen: Max Vornweg, Artur Schulz, Arthur Eisfeld, Jan Walther, Finn Wylegala, Tim Krämer, Rafael Oliveira, Lucas Spilles, Gian Luca Francesco Cardinale, Max Eckert, Tobias Rick - Trainer: Christopher Kockerols

Schiedsrichter: Sefa Can Ezgin - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Jonas Varona (3.), 2:0 Philipp Welter (37.), 3:0 Philipp Welter (52.), 4:0 Phillip Varona-Gracia (70.), 5:0 Luca Nußbaum (89.), 5:1 Jan Walther (90.+1 Foulelfmeter), 6:1 Philipp Welter (90.+3) Ahremer Befreiungsschlag gegen strauchelnde Birkesdorfer

Nach der empfindlichen 0:6-Pleite gegen Elsdorf aus der Vorwoche suchte Birkesdorf nach Wiedergutmachung, doch tat sich gegen den bis dahin punktlosen Tabellenletzten schwer, eindeutige Möglichkeiten herauszuspielen. Im Nachschuss sorgte schließlich Tobias Gorsch für die Führung der Gäste. Birkesdorf fand schließlich in Durchgang zwei gut in die Partie und antwortete seinerseits durch den Ausgleich von Hussain Alawie, der nach Freistoß von Julian Perse, die Kugel über die Linie beförderte. Doch Ahrem spielte weiter mutig auf und nutze seine Chancen. Nico Schmitz blieb vor Schlussmann Max Rogge cool und stellte die vormalige Führung wieder her (78.). In den Schlussminuten schmiss Birkesdorf naturgemäß alles nach vorne und kassierte dadurch noch zwei weitere Treffer. Viktoria Birkesdorf – SSV Rot-Weiß Ahrem 1:4

Viktoria Birkesdorf: Max Rogge, Niklas Greven, Marco Weinhold, Benjamin Hempel, Tim Pieck (83. Tahrek Bako), Ibrahim Younis (67. Mats Pley), Jakob Kutheus, Maurice Heinrichs, Nico Heuser (59. Florian Wirtz), Julian Perse, Hussain Alawie - Trainer: Marius Schinke

SSV Rot-Weiß Ahrem: Laurens Gorsch, Timo Klünter, Tobias Gorsch, Fabian Klünter, Niklas Winkler (24. Luca Heine), Philipp Geuer, Jérôme Wenzel, Marlon Otto (59. Jörg Jogwer), Nico Schmitz (87. André Voigt), Lukene Jonas Simao Hellenthal (94. Louis Jeromin), Henry Kunz (90. Lukas Kothen) - Trainer: Thomas Frohn

Schiedsrichter: Simeon Filipov (Eschweiler ) - Zuschauer: 111

Tore: 0:1 Tobias Gorsch (45.+5), 1:1 Hussain Alawie (50.), 1:2 Nico Schmitz (78.), 1:3 Jérôme Wenzel (90.+5), 1:4 André Voigt (90.+7) Die weitere Partien vom 5. Spieltag

SpVg Frechen 20 II – Hilal-Maroc Bergheim 1:2

SpVg Frechen 20 II: Tobias Zillken, Ingmar Fuhrmann, Peter Schwind, Nils Bruckner, Kevin Trösser (87. Boil Tsvetkov), Jan Peterek (74. Alexandros Katsikaris), Vinicio Evora, Vladyslav Pavliuk (67. Justus Marquardt), Yaroslav Pavliuk (87. Enes Özarici), Maximilian Jansen, Hamza Hachimi (74. Ali Koc) - Trainer: Oliver Klein

Hilal-Maroc Bergheim: Ermal Islami, Mohamed Allaoui, Alain N'Goua (67. Gaiton Barroso), Malik Basar, Redouan Aissa, Melih Satilmis, Koray Örgün, Akoete Henritse Eninful, Abdelkader Boubker (81. Redouane Kobia El Boukhlifi), Valon Maloku (67. Ismail Ouro-Bodi), Ilias Afkir - Trainer: Josef Pfeiffer

Schiedsrichter: Felix Pawelczyk - Zuschauer: 75

Tore: 1:0 Kevin Trösser (28.), 1:1 Ilias Afkir (35.), 1:2 Ilias Afkir (51. Foulelfmeter)

Rot: Vinicio Evora (96./SpVg Frechen 20 II/)

VfL Sindorf – SC Kreuzau 3:4

VfL Sindorf: Sandrio Singh, Niclas Braun, Danijel Galic, Philipp Heinrich, Philip Doppelgatz, Marius Kunze, Marvin Marin-Mielke, Anil Yavuz, Jannik Straube, Mikail Bayindir, Cebrail Bayindir - Trainer: Dirk Kalkbrenner

SC Kreuzau: Steffen Wirtz, Jannik Laufenberg, Leon Breuer, Jannis Becker, Florian Uerlichs, Nico Schröteler, Dominik Dick, Florian Post, Mario Fuchs (62. Marco Leisten), Seydouba Sylla (90. Emre Atlay), Idrissa Camara (78. Lionel Shei Kengwa) - Trainer: Olaf Ramm

Schiedsrichter: Giuseppe Marinotti - Zuschauer: 73

Tore: 1:0 Cebrail Bayindir (2.), 1:1 Nico Schröteler (22. Foulelfmeter), 1:2 Nico Schröteler (38.), 1:3 Mario Fuchs (53.), 2:3 Anil Yavuz (67.), 3:3 Florian Post (73. Eigentor), 3:4 Seydouba Sylla (83.)

SV Rhenania Bessenich 1928 – SC Germania Erftstadt-Lechenich 2:2

SV Rhenania Bessenich 1928: Eamonn Klein, Erjon Hoxhaj, Covenant Smart, Moritz Hartmann, Kuss Kunzika, Ümit Tünc, Valentin Ivanov, Kaloyan Petrov, Muhammet Sim (57. Jehon Vatovci), Nurullah Yasar, Arber Jashanica (67. Emrah Fikaj) - Trainer: Stefan Storb - Trainer: Can Celik

SC Germania Erftstadt-Lechenich: Nils Grüttner, Noah Becker (76. Baran Güzel), Leon Follmann, Mert Deniz Bozkurt, Emil Bey, Tom Orth, Kevin Kochems, Jan-Ole Koschinat (90. Moriz Vesen), Felix-David Hilgers (70. Sudi-Jules Aboubacar), Jan-Philipp Schmitz, Patrick Straßfeld (45. Leon Reimer) - Trainer: Daniel Bartsch - Trainer: Jürgen Bendriss

Schiedsrichter: Noah Schmuck (Blankenheim) - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Moritz Hartmann (22.), 1:1 Jan-Ole Koschinat (34.), 2:1 Moritz Hartmann (45. Foulelfmeter), 2:2 Jan-Philipp Schmitz (87.)