TSV Düren klarer Favorit zu Wiederbeginn, tückische Aufgabe für Horrem

Bezirksliga, Staffel 3: Läuft der TSV Düren an der Tabellenspitze weiter davon oder kann das Verfolgerfeld um Hilal-Maroc Bergheim zum Rückrundenauftakt verkürzen.

Der TSV Düren zieht an der Tabellenspitze derzeit einsam seine Kreise.
Der TSV Düren zieht an der Tabellenspitze derzeit einsam seine Kreise. – Foto: Ayhan Gündüz

Der Vorsprung scheint nahezu uneinholbar. Der TSV Düren geht in die Rückrunde mit einem beruhigenden Zehn-Punkte-Polster auf das weitere Verfolgerfeld. Dort wartet der SC Germania Erftstadt-Lechenich - also eine Kellerkind zum Auftakt. Für das Team von Yunus Kocak gilt es den Fabellauf aus der Hinrunde zu bestätigen, ansonsten könnten die Hintermänner ganz schnell wieder in Aufwind geraten. Dazu gehört zuallererst Hilal-Maroc Bergheim. Beinahe wie gewohnt tummelt sich das Team von Josef Pfeifer inmitten des Aufstiegskampfs. Zum Pflichtspielauftakt im neuen Jahr steht der SSV Rot-Weiß Ahrem vor der Brust, der mit einem Sieg ans rettende Ufer springen könnte. Statistische Randnotiz: Ahrem verlor die vergangenen acht Aufeinandertreffen mit Hilal-Maroc ohne Ausnahme.

In der Hinrunde noch für so manche Überraschung gut, hat inzwischen hat jedes Team den SV Lövenich auf dem Zettel. Der SC Elsdorf wird sich in jedem Fall für die Pleite vom 1. Spieltag revanchieren wollen. Zudem gastiert der Horremer SV bei dem immer stärker werdenden Aufsteiger JSG Erft. Die Euskirchener scheinen sich nach wackligem Saisonstart auf dem Niveau stabilisiert zu haben und dürften auf heimischen Geläuf einen unangenehmen Kontrahenten darstellen. Alemannia Lendersdorf kann mit einem Erfolg gegen den VfL Sindorf weiter oben dranbleiben. Dazu kommt es zum Dürener Duell zwischen dem TuS Langerwehe und Viktoria Birkesdorf.

Das sind die Paarungen vom 16. Spieltag

SC Elsdorf - SV Lövenich

So., 22.02.2026, 15:15 Uhr
SC 08 Elsdorf
SC 08 ElsdorfSC Elsdorf
SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27
SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27SV Lövenich
15:15live

VfL Sindorf - Alemannia Lendersdorf

So., 22.02.2026, 15:00 Uhr
VfL Sindorf
VfL SindorfSindorf
Alemannia Lendersdorf
Alemannia LendersdorfLendersdorf
15:00live

SC Kreuzau - SpVg Frechen II

So., 22.02.2026, 15:00 Uhr
SC Kreuzau
SC KreuzauKreuzau
SpVg Frechen 20
SpVg Frechen 20Frechen II
15:00

TSV Düren- SC Germania Erftstadt-Lechenich

So., 22.02.2026, 15:00 Uhr
SG Türkischer SV Düren
SG Türkischer SV DürenTSV Düren
SC Germania Erftstadt-Lechenich
SC Germania Erftstadt-LechenichErftstadt
15:00

TuS Langerwehe - Viktoria Birkesdorf

So., 22.02.2026, 15:00 Uhr
TuS Langerwehe
TuS LangerweheLangerwehe
Viktoria Birkesdorf
Viktoria BirkesdorfBirkesdorf
15:00live

JSG Erft - Horremer SV

So., 22.02.2026, 15:15 Uhr
JSG Erft 01 Euskirchen
JSG Erft 01 EuskirchenJSG Erft 01
Horremer SV 1919
Horremer SV 1919Horremer SV
15:15

Hilal-Maroc Bergheim - SSV Rot-Weiß Ahrem

So., 22.02.2026, 15:00 Uhr
Hilal-Maroc Bergheim
Hilal-Maroc BergheimHilal-Maroc
SSV Rot-Weiß Ahrem
SSV Rot-Weiß AhremAhrem
15:00

SV Bessenich - SV Weiden

So., 22.02.2026, 15:30 Uhr
SV Rhenania Bessenich 1928
SV Rhenania Bessenich 1928SV Bessenich
SV Weiden 1914/75
SV Weiden 1914/75Weiden 14/75
15:30

So geht es weiter


17. Spieltag
01.03.26 SpVg Frechen 20 II - SC Germania Erftstadt-Lechenich
01.03.26 SG Türkischer SV Düren - TuS Langerwehe
01.03.26 Viktoria Birkesdorf - JSG Erft 01 Euskirchen
01.03.26 Alemannia Lendersdorf - SC Kreuzau
01.03.26 Horremer SV 1919 - Hilal-Maroc Bergheim
01.03.26 SV Weiden 1914/75 - VfL Sindorf
01.03.26 SSV Rot-Weiß Ahrem - SC 08 Elsdorf
01.03.26 SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27 - SV Rhenania Bessenich 1928