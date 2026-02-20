TSV Düren klarer Favorit zu Wiederbeginn, tückische Aufgabe für Horrem

Der TSV Düren zieht an der Tabellenspitze derzeit einsam seine Kreise. – Foto: Ayhan Gündüz

Der Vorsprung scheint nahezu uneinholbar. Der TSV Düren geht in die Rückrunde mit einem beruhigenden Zehn-Punkte-Polster auf das weitere Verfolgerfeld. Dort wartet der SC Germania Erftstadt-Lechenich - also eine Kellerkind zum Auftakt. Für das Team von Yunus Kocak gilt es den Fabellauf aus der Hinrunde zu bestätigen, ansonsten könnten die Hintermänner ganz schnell wieder in Aufwind geraten. Dazu gehört zuallererst Hilal-Maroc Bergheim. Beinahe wie gewohnt tummelt sich das Team von Josef Pfeifer inmitten des Aufstiegskampfs. Zum Pflichtspielauftakt im neuen Jahr steht der SSV Rot-Weiß Ahrem vor der Brust, der mit einem Sieg ans rettende Ufer springen könnte. Statistische Randnotiz: Ahrem verlor die vergangenen acht Aufeinandertreffen mit Hilal-Maroc ohne Ausnahme.

In der Hinrunde noch für so manche Überraschung gut, hat inzwischen hat jedes Team den SV Lövenich auf dem Zettel. Der SC Elsdorf wird sich in jedem Fall für die Pleite vom 1. Spieltag revanchieren wollen. Zudem gastiert der Horremer SV bei dem immer stärker werdenden Aufsteiger JSG Erft. Die Euskirchener scheinen sich nach wackligem Saisonstart auf dem Niveau stabilisiert zu haben und dürften auf heimischen Geläuf einen unangenehmen Kontrahenten darstellen. Alemannia Lendersdorf kann mit einem Erfolg gegen den VfL Sindorf weiter oben dranbleiben. Dazu kommt es zum Dürener Duell zwischen dem TuS Langerwehe und Viktoria Birkesdorf.