TSV Düren II mischt oben mit und bleibt in Schlagdistanz

Der Ball rollte nach der Winterpause früh wieder. Am 4. Januar 2026 nahm der TSV II am Neujahrscup des TSC Euskirchen teil und belegte dort Rang vier. Eine Woche später folgte der 31. Sparkassen Hallencup Düren, bei dem sich Düren II Platz zwei sicherte und für die Endrunde qualifizierte. Dort war allerdings in der Zwischenrunde Schluss.

Der TSV Düren II spielt in der Kreisliga B2 Düren eine solide Saison. Nach 13 Spieltagen belegt die Mannschaft Rang vier mit 22 Punkten, hat dabei allerdings erst zwölf Partien absolviert. Damit könnte man noch auf einen Punkt an Platz drei rankommen.

Den bisherigen Saisonverlauf ordnet Aksoy realistisch ein. „Der Start war ziemlich holprig aufgrund von Verletzungen und Rotsperren. Gegen Mitte der Hinrunde haben wir uns langsam gefangen und die letzten vier Spiele waren echt stark. Aufgrund des Saisonstarts geht der vierte Platz meiner Meinung nach aber in Ordnung.“

Der eigentliche Start in die Vorbereitung erfolgte am 13. Januar. „Richtig los ging die Vorbereitung am 13.01. Wir treffen uns zu drei Einheiten in der Woche, zusätzlich haben wir aktuell drei Testspiele“, erklärt Torwart und Vizekapitän Fikret Aksoy. Zudem stehen bereits individuelle Laufeinheiten auf dem Programm: „Vorher haben wir Laufeinheiten vom neuen Coach Murat Çelen bekommen.“

Top Trainingsbeteiligung

Positiv hebt er die Trainingsarbeit hervor. „Die Trainingsbeteiligung war recht hoch. Da in der Vorbereitung viele Spieler ziemlich lange im Urlaub waren, hatten wir trotzdem eine gute Vorbereitung.“

Ein Spiel ist ihm besonders im Gedächtnis geblieben. „Ganz klar auswärts in Niederzier. Da haben einige Leistungsträger gefehlt, vor allem Mittelfeldmotor Emre Bagci. Im Spiel hatten wir dann noch zwei rote Karten gegen unseren Abwehrchef Emrah Karabulut und Torwart Mert Maden bekommen, gehen trotzdem noch irgendwie in Führung, geben das Spiel aber leider in den letzten zehn Minuten aus der Hand.“ Die Situation wurde noch kurioser: „Unser Ersatzkeeper hat sich wegen einer Notbremse Rot abgeholt, sodass unser Co-Spielertrainer die letzten 20 Minuten ins Tor musste.“

Probleme sah Aksoy vor allem im Spiel nach Ballgewinnen. „Im Umschaltspiel haben wir uns in der Hinrunde echt schwergetan, obwohl das eigentlich zu unseren Stärken zählt.“

Aksoy: "Sehe uns unter den ersten Vier"

Für die Rückrunde ist das Ziel klar formuliert. „Wir wollen auf jeden Fall wieder den schönen Fußball spielen, den wir die letzten Jahre gespielt haben. Was dann dabei herauskommt, werden wir sehen, aber unter den ersten vier würde ich uns schon gerne sehen.“

Personell gibt es zur Rückrunde wichtige Veränderungen. Murat Çelen übernimmt wieder als Trainer. „Er ist kein Unbekannter beim TSV, hatte schon mehrere Funktionen im Verein – von der ersten Mannschaft in der Bezirksliga über die zweite Mannschaft in der Kreisliga B bis hin zum sportlichen Leiter. Die Zeit als Trainer der Zweiten war immer mit ansehnlichem Fußball gekrönt, wir freuen uns auf Coach Murat in der Rückrunde.“

Gleichzeitig verabschiedet sich Ersin Ceylan aus der Trainerrolle. „Zur Saison 24/25 sprang Ersin aus der Not heraus als Trainer ein und übernahm Verantwortung in einer herausfordernden Situation. Mit großem Engagement und einem guten Gespür für die Mannschaft überzeugte er sportlich wie menschlich.“ Aus beruflichen Gründen müsse er nun kürzertreten, stehe der Mannschaft aber in Notfällen weiterhin als Spieler zur Verfügung.

"Torgarant" im Anflug

Auch auf dem Spielermarkt tat sich etwas. „Als Neuzugang können wir mit Jamal Hassoun einen echten Torgaranten vorstellen. Jamal steht für absolute Torgefahr und wird unserer Offensive um Goalgetter Yunus Karabulut guttun.“ Verlassen hat den Verein hingegen Tolga Gezer, der zum CSV Düren zurückkehrt.

Im Meisterrennen sieht Aksoy den Hambacher Spielverein vorne. „Der kleine HSV ist im Vorteil, ein Sechs-Punkte-Vorsprung ist natürlich ein Polster. Aber Langerwehe, Inden, Krauthausen, Niederzier oder Morschenich spielen auch richtig guten Fußball und können den HSV ärgern.“ Im Tabellenkeller schätzt er die Lage ebenfalls ein: „Nach unten hat es Jüngersdorf ziemlich schwer, auch wenn ich die Jungs gar nicht so schlecht fand.“