TSV Düren gewinnt Topspiel, Abreibungen für Birkesdorf und Langerwehe

Big Points für den hoch gehandelten TSV Düren, der Hilal-Maroc Bergheim durch einen späten Siegtreffer von Tugay Temel niederrang. Auch Alemannia Lendersdorf hält sich im elitären Top-Trio nach einem Kantersieg gegen den TuS Langerwehe. Von ganz oben grüßt aber weiterhin der SV Lövenich mit nur einem Gegentreffer aus den ersten vier Spielen.

Erste Punkte für die JSG Erft. Luc-Seal Roggendorf (73.) brach den Bann auf Seiten der Elf von Christopher Kockerols, danach musste die Hausherren den knappen Vorsprung nur noch über die Bühne bringen, Leo Richerzhagen machte schließlich alles klar (90+3). Für einen Satz im Tableau reicht das erste Erfolgserlebnis jedoch noch nicht, die Euskirchener bleiben weiterhin auf dem vorletzten Tabellenplatz, knapp hinter den unterlegenen Frechenern.

Die historische Bilanz sprach eigentlich ganz klar zugunsten von Hilal-Maroc, das die vergangenen vier Aufeinandertreffen mit dem TSV für sich entschied. Doch die Dürener haben bekannterweise zu dieser Saison noch einmal einen Schritt nach vorne gemacht und dürften sich nun endgültig als einer der heißen Aufstiegswärter bewährt haben. Die Hausherren wurden durch einen Doppelschlag von Nasrullah Dedemen (15.) und Tayi Akbay (17.) kalt erwischt und liefen dem Rückstand lange Zeit hinterher. Im zweiten Durchgang waren die beiden Seiten schließlich kurzzeitig gleichauf, doch Tugay Temel brachte die drei Punkte schlussendlich für seine Farben über die Linie.

Schon in der Vorsaison glänzte Jonas Varona mit 24 Treffern für die Viktoria Birkesdorf. An die Zahlen könnte der 21-Jährige im neuen Dress des Lokalrivalen noch einmal anknüpfen. Auf fremden Geläuf und vor knapp 200 gespannten Zuschauer zog der Angreifer eine beeindruckenden Show ab, wurde mehrfach von seinen Teamkollegen in Szene gesetzte und schloss insgesamt vier Mal (17., 61., 70., 90. +3) eiskalt ab. Für den im Vorjahr so stark aufspielenden TuS ist es eine empfindliche Niederlage. Lendersdorf bleibt unterdessen schadlos und darf allmählich anfangen von Höherem zu träumen. TuS Langerwehe – Alemannia Lendersdorf 1:5

TuS Langerwehe: Jan Krämer, Brian Sklorz, Marvin Krischer, Marc Barilov, Max Blinne, Leon Wantke, Max Bremen, Justin Krischer, Stephan Salger, Marius Mürkens, Hussein Makki - Trainer: Stephan Salger

Alemannia Lendersdorf: Philipp Kabil, Tim Braun, Dustin Kaiser, Luca Brammertz, Julio Pereira Oliveira (69. Ahmad Mannaee), Tim Greven (88. Yannick Krischer), Tom Palm (81. Dennis Walter), Phillip Varona-Gracia, Thomas Betzer (78. Fabian Lotz), Luca Nußbaum (62. Marius Koep), Jonas Varona - Trainer: Christopher Kall - Trainer: Carsten Heuser

Schiedsrichter: Julian Gospodarczyk (Aachen) - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Jonas Varona (17.), 0:2 Luca Nußbaum (45.), 0:3 Jonas Varona (61.), 0:4 Jonas Varona (70.), 1:4 Max Blinne (72.), 1:5 Jonas Varona (90.+3)

Die Ergänzung von Mohamed Dahas in den Offensivreihen der Elsdorfer dürfte sich spätestens nach diesem Auftritt gelohnt haben. Der 30-Jährige erzielte die ersten drei Treffer für die Hausherren (25., 27., 53.) und bereitete den vierten Treffer von Daniel Dogan (63.) auch noch vor. Luca Gruttmann (71.) und Mark Schiffer (80.) machten noch einen mehr als standesgemäßen Erfolg gegen einen Gegner, der auf dem Papier in eine ähnliche Kategorie einzuordnen war. Für Birkesdorf ist es ein wesentlicher Dämpfer nach einem bis dahin ordentlichen Saisonstart. Die Viktoria konnte gar in fünf Aufeinandertreffen mit Elsdorf noch nie gewinnen und wird sich gegen das punktlose Schlusslicht SSV Rot-Weiß Ahrem am kommenden Spieltag den Frust von der Seele schießen wollen. SC 08 Elsdorf – Viktoria Birkesdorf 6:0

SC 08 Elsdorf: Lennard Hövel, Gabriel Hardung, Johannes Wenning, Mohamed Redjeb (72. Mark Schiffer), Saif-Eddine Ayadi, Niklas Kühnapfel (77. Vincent Tönnis), Daniel Dogan, Paul Reichelt (65. Alexander Vaaßen), Evangelos Skraparas (65. Timur Arizoy), Luca Gruttmann, Mohamed Dahas (72. Marcus Weber) - Trainer: Julian Rahn - Trainer: Dustin Tesch

Viktoria Birkesdorf: Marvin Zimmer, Marco Weinhold, Benjamin Hempel (74. Niklas Greven), Tim König (66. Tim Pieck), Tahrek Bako, Stamatis Chouliaras (43. Moritz Hoch), Maurice Heinrichs (66. Jakob Kutheus), Nico Heuser (74. Mats Pley), Julian Perse, Hussain Alawie, David Rank - Trainer: Marius Schinke - Trainer: Willy Kirschbaum

Schiedsrichter: Jörg Piana (Kall) - Zuschauer: 169

Tore: 1:0 Mohamed Dahas (25.), 2:0 Mohamed Dahas (27.), 3:0 Mohamed Dahas (53.), 4:0 Daniel Dogan (63.), 5:0 Luca Gruttmann (71.), 6:0 Mark Schiffer (80. Foulelfmeter)

Einen Auftritt wie jenen von Dominic Moll sieht man auch nicht alle Tage. Erst in der 67. Spielminute beim Stand von 2:2 eingewechselt, erzielte der 24-Jährige die weiteren drei Treffer für einen lupenreinen Hattrick (62., 73., 85.) und verabschiedete sich zur Krönung auch noch mit einer Ampelkarte kurz vor Schlusspfiff (90.). Auch wenn es in letzter Instanz dann doch deutlich wurde, wird sich Ahrem über die Pleite besonders ärgern, führte der SSV in Halbzeit eins noch mit zwei Toren und wartet ligaweit als einziges Team noch auf einen Zähler. SSV Rot-Weiß Ahrem – Horremer SV 1919 2:5

SSV Rot-Weiß Ahrem: Laurens Gorsch, Timo Klünter, Tobias Gorsch, Fabian Klünter, Niklas Winkler, Philipp Geuer, Jérôme Wenzel (86. Louis Jeromin), Luca Heine (74. Marlon Otto), Nico Schmitz, Lukene Jonas Simao Hellenthal (64. Lukas Kothen), Henry Kunz - Trainer: Thomas Frohn

Horremer SV 1919: Tim Nickstadt, Jan Schulz, Sebastian Golz, Sandro Pietsch, Yannis Zechmeister, Maurice Baumbusch (83. Maximilian Arndt), Stefan Weitz (77. Luca Noll), Leon Soszynski, Moritz Rommel, Florian Welter, Alexander Holl (67. Dominic Moll) - Trainer: Oliver Lehrbach

Schiedsrichter: Andreas Nehren (Pulheim) - Zuschauer: 75

Tore: 1:0 Fabian Klünter (22.), 2:0 Henry Kunz (30.), 2:1 Stefan Weitz (46.), 2:2 Tobias Gorsch (48. Eigentor), 2:3 Alexander Holl (62.), 2:4 Dominic Moll (73.), 2:5 Dominic Moll (85.)

Gelb-Rot: Dominic Moll (90./Horremer SV 1919/)