TSV Dorfen will Revanche gegen den SV Miesbach

Dorfen - Zorneding – Foto: Hermann Weingartner

Nach dem 1:4-Debakel im Hinspiel empfängt Dorfen Miesbach. Trainer Hartl muss mit Personalproblemen kämpfen und fordert Energie.

Der SV Miesbach gastiert am Samstag um 14 Uhr beim TSV Dorfen. Da haben die Isenstädter noch einiges gutzumachen. Das Hinspiel vergeigten sie sang- und klanglos 1:4 und boten dabei eine ihrer schlechtesten Saisonleistungen. Zur Zeit haben die Hartl-Mannen darüber hinaus einen kleinen Ergebnis-Durchhänger, den es zu beenden gilt.

Die Gäste reisen als Tabellensiebter in die Isenstadt. Trainer Andreas Hartl warnt davor, dass sich die Gäste im sicheren Mittelfeld befinden. Dadurch habe Miesbach nichts mehr zu verlieren, nur noch zu gewinnen. Der Dorfener Coach weist auf einen gut aufgestellten und hochwertigen Kader des SV hin. Zudem agiert in den Reihen von Trainer Hans-Werner Grünwald ein gewisser Josef Sontheim. Er ist ein gefährlicher Torjäger und hat bisher schon 17 Mal eingenetzt. Auf ihn gelte es also besonders aufzupassen.

Bei den Dorfenern sind wieder einige angeschlagen. Hartl spricht von „kleinen Problemchen“. So muss sich Maximilian Grichtmaier erst noch einer genaueren Untersuchung unterziehen, bis die Entscheidung über seinen Einsatz feststeht. Sollte er verhindert sein, wird Torwarttrainer Seval Huseinovic zwischen den Pfosten stehen, denn Niklas Steglich wurde für die zweite Mannschaft abgestellt. Markus Mittermaier wird noch länger ausfallen, und bei Yavuz Tenhas Verletzung zeigt sich keine Verbesserung. Außerdem ist auch Lukas Aimer schwerer angeschlagen und muss sich wahrscheinlich einer Operation unterziehen. Wenigstens steht Manuel Zander nach vierwöchiger Pause wieder im Kader.

Trotzdem zeigt sich Hartl vorsichtig optimistisch und meint kämpferisch: „Für uns geht es jetzt darum, wieder eine ansehnliche Leistung zu bringen, mit viel Energie. Das wünsche ich mir von der Mannschaft, unabhängig vom Ausgang der Partie.“

Tipp: 3:1 für Dorfen