TSV Dorfen will gegen Ampfing trotz Personalmisere Platz vier holen Letztes Saisonspiel in Dorfen von Hans-Peter Mertins · Heute, 03:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Manfred Neueder

Beim Saisonfinale am Samstag fehlen dem TSV wichtige Spieler. Trainer Andreas Hartl ist froh, dass die schwierige Saison endlich endet.

Beim letzten Punktspiel der Saison kommt es in Dorfen am Samstag um 14 Uhr zum Duell zwischen dem heimischen TSV und Ampfing. Es geht lediglich noch um Platz vier und ums Prestige. Heute, 14:00 Uhr TSV Dorfen TSV Dorfen TSV Ampfing TSV Ampfing 0 2 PUSH Ampfing hat das Hinspiel 0:2 verloren. Die direkte Bilanz beider ist absolut ausgeglichen. Bislang gab es je sieben Siege, vier Unentschieden und acht Niederlagen.