TSV Dorfen verliert trotz einer seiner besten Bezirksliga-Saisons

TSV Dorfen - TSV Ampfing – Foto: Dominik Findelsberger

Zu Beginn der Partie konnten die Hartl-Mannen noch mithalten, ohne jedoch gefährlich vor dem Gehäuse von Domen Bozjak aufzukreuzen. Erst als Sascha Jost einen Schuss von Albin Krasnic aus 16 Metern im Nachfassen klären konnte, änderte sich die Richtung (17.). Es war ein erster Warnschuss der Gäste. Kurz darauf schlugen sie dann zu. Auf Flanke von Riccardo Savosese war Irfan Salimovic zur Stelle – und es hieß 1:0 für Ampfing (20.).

Mit dem letzten Aufgebot musste der TSV Dorfen gegen den TSV Ampfing antreten. Dabei bezogen die Isenstädter vor eigenen 245 Zuschauern eine bittere 2:4 (2:0)-Pleite. Mehr war auch nicht zu holen. Alexander Heilmeier wurde mit einer Zeitstrafe bedacht.

Die Gäste legten nach. Ein langes Zuspiel von links erreichte Alexander Spitzer in der Mitte, und er traf zum 2:0 (23.). Der Doppelschlag schockte die Dorfener Elf. Sie kam immer mehr unter Druck. Die Abwehrreihe jedoch konnte die Übersicht behalten. Die Mannen von Trainer Slaven Jovic legten auch bei der Härte zu. Nach einem rüden Foul von Albin Krasnic an Manuel Zander im Mittelfeld sah er nur Gelb. Glück gehabt: Es hätte auch Rot sein können (31.). Dafür wurde den Dorfenern ein klarer Elfmeter verweigert (35.)

TSV Ampfing schraubt Niederlage des TSV Dorfen in die Höhe

Auch nach dem Wiederanpfiff stand Schiedsrichter Jonathan Wagner (ESV München Ost) mit nicht immer nachvollziehbaren Entscheidungen im Fokus. Dorfens Kapitän Heilmeir wurde nach einem Foulspiel gleich mit einer Zeitstrafe bedacht (45).

Dann aber wieder Fußball und Tore. Karlo Jolic macht aus elf Metern per Flachschuss das 3:0 (53.). Ergebniskosmetik dann durch Heilmeier. Nach einem schönen Spielzug war am Ende der Kapitän zur Stelle und markierte das 1:3 (58.). Es keimte bei den Dorfenern noch einmal so etwas wie Hoffnung auf, aber die Gäste ließen nichts mehr anbrennen. Nach einem Alleingang quer übers Feld netzte Berat Akcay aus 13 Metern überlegt ins lange Eck zum 4:1 ein (69.). Der eingewechselte Michael Friemer zeichnete sich für den 2:4-Endstand zwei Minuten vor dem Ende verantwortlich.

Dem TSV Dorfen ist ob der Niederlage kein Vorwurf zu machen. Er versuchte alles, kämpfte um jeden Ball, aber es wollte nichts gelingen. Trotzdem hat er eine seiner besten Bezirksliga-Saisons gespielt.