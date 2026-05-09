TSV Dorfen stellt Personal für Reserve frei - Hartl warnt vor Waldperlach

Der TSV Dorfen reist mit geschwächtem Kader nach Waldperlach. Trainer Hartl gibt Spieler für die U23 frei, obwohl Verletzungen den Kader belasten.

Der TSV Dorfen tritt am Sonntag (16 Uhr) beim SV Waldperlach an. Die Gastgeber stehen auf Platz 14 in der Tabelle und sind somit höchst abstiegsgefährdet. Sie sind punktgleich mit dem Vorletzten und benötigen jeden Punkt.

Schon immer waren die Münchener ein sehr unangenehmer Gegner für die Isenstädter, noch dazu in Waldperlach. Achtmal standen sich beide Mannschaften bisher gegenüber. Die Bilanz der beiden ist ausgeglichen. Vor allem im Angriff hatten die Gastgeber diese Saison arge Mängel aufzuweisen. Mit nur 34 erzielten Treffern weisen sie die schlechteste Offensivreihe der ganzen Bezirksliga Ost auf. Daran konnte auch ihr erfolgreichster Schütze Luca Mancusi (7 Treffer) nichts ändern.

Die Gastgeber sind schon seit längerer Zeit ohne Sieg. Das will die Mannschaft von Trainer Tobias Wittmann natürlich ändern. Zudem verloren sie ihre letzte Partie gegen den SV Bruckmühl 2:3. Dementsprechend warnt auch Dorfens Coach Andreas Hartl.: „Wenn sie gegen uns nicht gewinnen, ist für sie mindestens die Relegation sicher und ein direkter Abstiegsplatz droht.“ Er ist sich der Brisanz der Aufgabe bewusst und stellt sich mit seinem Team auf eine schwierige Partie ein.

Der Kader des TSV hat sich in der Breite etwas verbessert, ist aber noch immer nicht ideal. Daniel Vorderwestner ist leicht angeschlagen und wird ausfallen. Für Torjäger Alois Eberle ist die Saison beendet. Er zog sich einen Sehnenanriss im Sprunggelenk zu. Stammkeeper Maximilian Grichtmaier hat den Trainingsbetrieb erst wieder aufgenommen. Jetzt muss Abteilungsleiter Benedikt Hönninger wieder ran. Er wird, wie auch Bernie Schöberl, aufs Feld geschickt werden.

„Der Kader ist nach wie vor beschränkt. Das hängt zum einen an der Verletzungsmisere wie auch daran, dass ich einige Spieler freistelle, damit sie eine Spielberechtigung für unsere U23 erhalten können,“ erklärt Hartl.Tipp: 1:1.