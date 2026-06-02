 2026-06-02T03:22:52.672Z

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TSV Dorfen steigt auf: Pyros, Bierduschen – und dann ab nach Malle

Aufstieg in Dorfen

von Hermann Weingartner · Heute, 04:00 Uhr · 0 Leser
TSV Dorfen Meister A-Klasse Fußball
TSV Dorfen Meister A-Klasse Fußball – Foto: Weingartner

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Der TSV Dorfen hat die bereits feststehende Meisterschaft in der A-Klasse mächtig gefeiert. Nach dem Spiel stiegen Isen ging es ins Flugzeug nach Mallorca.

Erst der Pflichtsieg gegen den TSV Isen, dann Feuerwerk, rot-blaue Rauchfontänen und jede Menge Partystimmung: Dorfens A-Klasse-Kicker feierten am Samstag ausgelassen Meisterschaft und Kreisklasse-Aufstieg.

Selbst am Sonntag war die Party noch nicht zu Ende. Weiter ging es mit dem Flugzeug nach Malle. Nach einigen Bierduschen wurden noch drei Spieler von Abteilungsleiter Markus Wetzel verabschiedet: Ferdinand Rühl, Thomas Toto Ertl (beide zur AH) und Thomas Gradl (Wegzug).