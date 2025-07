TSV Dorfen startet mit Verletzungssorgen in die neue Saison

Dorfen – Mit einem Heimspiel gegen Aufsteiger SV Aschau/Inn startet der TSV Dorfen in die neue Saison in der Bezirksliga Ost. Anstoß ist heute Abend um 18.30 Uhr. Man kennt sich aus mehreren Freundschaftsspielen in den vergangenen Jahren. Trainer Andreas Hartl warnt vor einem sehr starken Gegner: „Aschau ist nun in der Liga angekommen, wo sie hinwollten und auch hingehören. Sie sind schon im Vorjahr erst in der Relegation am Aufstieg nur knapp gescheitert“.

