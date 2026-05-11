TSV Dorfen siegt gegen abstiegsbedrohten SV Waldperlach

Der TSV Dorfen gewann ein hektisches Spiel beim SV Waldperlach. Beide Teams kassierten je einen Platzverweis in der turbulenten Partie.
Ihr vorletztes Saisonspiel absolvierten die Fußballer des TSV Dorfen beim Drittletzten SV Waldperlach. Sie kehrten aus München mit einem 2:1 (1:1)-Erfolg zurück. Das Ergebnis war am Ende auch als gerecht anzusehen, wenngleich es zunächst nicht danach ausgesehen hatte.
Schon in der 8. Minute gab es die kalte Dusche für die Isenstädter. Nach einer Flanke von Zoran Dimitrijevic auf Asaad Khalil konnte dieser das Leder an der Strafraumgrenze kontrollieren. Er drehte sich noch kurz und schloss mit einem Flachschuss, unhaltbar für Bernie Schöberl im Dorfener Tor, zur 1:0-Führung ab. Dann aber schwächten sich die Gastgeber selbst. Nach wiederholtem Foulspiel sah Umutcan Aksog die Ampelkarte (24.). Das aber wollten die Hartl-Mannen nicht so einfach hinnehmen und schlugen noch vor der Pause zurück. Nach Zuspiel von Gerhard Thalmaier zog Aushilfsspieler Benedikt Hönninger in die Mitte und machte mit seinem Flachschuss das 1:1 klar (45.).
In den zweiten 45 Minuten wechselte Andreas Hartl dann kräftig durch, um jedem Spielpraxis zu bieten. Das tat dem Spiel keinen Abbruch. Aber Waldperlach gestaltete die Begegnung sichtlich härter und es kam mehr Hektik in das Match. Davon profitierten die Gäste. Sie erzielten die verdiente Führung. Nach einem unübersichtlichen Trubel im Strafraum kam Felix Blaha an die Kugel und konnte aus kurzer Entfernung zum 2:1 einnetzen (60.).
Die Hektik aber blieb im Spiel und die Mannen von Tobias Wittmann schwächten sich erneut. Khalil wurde von Schiedsrichter Daniel Schneider (SV Vötting Weihenstephan) mit einer Zeitstrafe bedacht, die schon knapp an Rot grenzte. Dem nicht genug. Auch TSV-Keeper Schöberl wurde des Platzes verwiesen. Er hatte außerhalb der Box ein Handspiel begangen und musste durch Maximilian Grichtmaier ersetzt werden.
In der Schlussphase hatten die Gastgeber, die jetzt anrannten, noch einige gute Möglichkeiten, blieben aber erfolglos. Die Dorfener haben sich diesen Sieg nach einem harten Stück Arbeit redlich verdient.