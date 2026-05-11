TSV Dorfen siegt gegen abstiegsbedrohten SV Waldperlach Fußball in Waldperlach von Hans-Peter Mertins · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

Der TSV Dorfen (weiß) feierte einen Dreier in Waldperlach. – Foto: Manfred Neueder

Der TSV Dorfen gewann ein hektisches Spiel beim SV Waldperlach. Beide Teams kassierten je einen Platzverweis in der turbulenten Partie.

Ihr vorletztes Saisonspiel absolvierten die Fußballer des TSV Dorfen beim Drittletzten SV Waldperlach. Sie kehrten aus München mit einem 2:1 (1:1)-Erfolg zurück. Das Ergebnis war am Ende auch als gerecht anzusehen, wenngleich es zunächst nicht danach ausgesehen hatte. Schon in der 8. Minute gab es die kalte Dusche für die Isenstädter. Nach einer Flanke von Zoran Dimitrijevic auf Asaad Khalil konnte dieser das Leder an der Strafraumgrenze kontrollieren. Er drehte sich noch kurz und schloss mit einem Flachschuss, unhaltbar für Bernie Schöberl im Dorfener Tor, zur 1:0-Führung ab. Dann aber schwächten sich die Gastgeber selbst. Nach wiederholtem Foulspiel sah Umutcan Aksog die Ampelkarte (24.). Das aber wollten die Hartl-Mannen nicht so einfach hinnehmen und schlugen noch vor der Pause zurück. Nach Zuspiel von Gerhard Thalmaier zog Aushilfsspieler Benedikt Hönninger in die Mitte und machte mit seinem Flachschuss das 1:1 klar (45.).