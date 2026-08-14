TSV Dorfen reist ohne Spielertrainer Thalmaier nach Dorfen

Immer 100 Prozent, aber kein Treffer gelang TSV Trainer und Torjäger Gerhard Thalmaier (l.), der hier Ruben Kroiss enteilt. – Foto: Hermann Weingartner

Die Chiemgauer bestreiten ihr erstes Bezirksliga-Heimspiel und werden entsprechend heiß sein und versuchen, ihrem heimischen Publikum zu imponieren. Die Gastgeber sind mit einigen hervorragenden Einzelspielern besetzt: zum Beispiel Spielmacher und Mittelfeldmotor Nikolai Estermann oder der pfeilschnelle Mursuk Schabab. Mit den aufstrebenden Talenten Valon Astulasi und Pepe Hilker bilden sie eine gute Mischung.

Beim Aufsteiger TuS Prien tritt der TSV Dorfen diesen Freitag um 19 Uhr an. Die Gastgeber sind erstmals in ihrer Vereinsgeschichte in der Bezirksliga und deshalb auch für Dorfen ein unbeschriebenes Blatt. Es gab lediglich ein Freundschaftsspiel vor acht Jahren, das der TSV 6:1 gewann.

Auch Dorfens Coach Andreas Hartl ist davon überzeugt, dass der heutige Gegner am Ende mit dem Abstieg nicht viel zu tun haben wird. Er ist sich der Schwere der Aufgabe bewusst und wird die Elf vom Chiemsee in keiner Weise unterschätzen. Zudem hat Hartl mit seiner eigenen Mannschaft, deren Kader immer dünner wird, genügend zu tun. Er reist nur mit 17 Akteuren an. Zu den Ausfällen von Alexander Wolf, Michael Friemer, Michael Eder und Daniel Vorderwestner gesellen sich neu Andreas Folger und Jakob Heilmeier im Kader.

TSV Dorfen kann wieder auf Felix Blaha setzen

Am schwersten wiegt der Ausfall von Spielertrainer Gerhard Thalmaier. Hartl lobt die außergewöhnlich gute Zusammenarbeit mit seinem Mitstreiter: „Ich genieße die Zusammenarbeit mit ihm sehr, und auch im Spiel gilt er als Schlüsselfigur. Er wird schwer zu ersetzen sein“, meint der Trainer. Wenigstens kann er wieder auf Felix Blaha zählen, der seine Rotsperre abgesessen hat.

Dorfen will die Ausfälle im Kollektiv wettmachen. „Jetzt müssen eben die anderen in die Bresche springen, die sonst nicht so im Mittelpunkt stehen. Sie werden auf ihren Einsatz brennen, um ihr Können unter Beweis zu stellen“, ist sich Hartl sicher. Tipp: 2:1 für Dorfen