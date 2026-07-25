TSV Dorfen reist mit zahlreichen Ausfällen zum Tabellendritten

Die Fußballer des TSV Dorfen starten am Samstag bei TuS Holzkirchen in die Bezirksligasaison. Stammkeeper Alex Wolf ist nach seinem Achillessehnenriss noch nicht fit, Michael Friemer fällt mit einem Muskelbündelriss aus.

Gleich zu Beginn der neuen Bezirksligasaison bekommen die Fußballer des TSV Dorfen einen richtigen Kracher vorgesetzt. Sie reisen an diesem Samstag zum TuS Holzkirchen, dem Tabellendritten der letztjährigen Abschlusstabelle. Anpfiff der Partie ist um 14 Uhr.

Die Gastgeber gehen als klarer Favorit auf den Platz. Dieser Meinung ist auch Dorfens Trainer Andreas Hartl. „Holzkirchen hat ein absolut gut besetztes Team, das immer sehr homogen auftritt und einige hochklassige Aktive in seinen Reihen aufbieten kann.“ So stehen im Team von Trainer Orhan Akkurt unter anderem mit Stürmer Gilbert Diep, Mittelfeldspieler Fabio Sabbage und Elias Schnier, der für die Offensive des TuS zuständig ist, erfahrene Bezirksligaspieler. In ihrer letzten Partie gegeneinander konnten die Isenstädter im Mai aus Holzkirchen immerhin mit einem 2:2 einen Punkt entführen.

Für die Dorfener Elf begann die Verletzungsserie schon vor der Saison. Stammkeeper Alex Wolf ist nach seinem letztjährigen Achillessehnenriss noch nicht ganz fit. Michael Friemer fällt mit einem Muskelbündelriss für längere Zeit aus. Daniel Mooser hat muskuläre Probleme, wie auch Michael Eder. Auch Offensivkraft Alois Eberle wird definitiv fehlen, wie auch Daniel Vorderwestner (Sprunggelenk). Der Einsatz von Markus Mittermaier ist noch fraglich. Trotzdem steckt Coach Hartl den Kopf nicht schon von vornherein in den Sand. „Wir haben Vertrauen zu unserem geschrumpften Kader und wollen unsere, wenn auch kleine, Chance versuchen zu nutzen, um etwas mitzunehmen“, so Hartl und weiter: „Ich freue mich riesig auf den Beginn der neuen Spielzeit. Zur Vorfreude kommt schon ein gewisses Kribbeln.“ Er sagt auch, sein Team sei gut vorbereitet. Gegen den vermeintlich favorisierten Gegner hat der TSV bei bisher vier Aufeinandertreffen eine ausgeglichene Statistik aufzuweisen.Tipp: 2:2