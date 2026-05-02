TSV Dorfen reist mit Notbesetzung zum TuS Holzkirchen

– Foto: Marc Marasescu

Die Gastgeber haben seit sieben Partien nicht mehr verloren und wollen diesen Trend fortsetzen. In letzter Zeit gelang der Mannschaft von Trainer Orhan Akkurt nahezu alles. Bisher sind beide Teams dreimal gegeneinander angetreten. Die Bilanz ist bei je einem Sieg, einem Unentschieden und einer Niederlage ausgeglichen. Im Hinspiel mussten die Isenstädter daheim ein 2:3 hinnehmen.

Zum Spitzenspiel treten die Fußballer des TSV Dorfen an diesem Samstag um 14 Uhr beim TuS Holzkirchen an. Immerhin spielt der Tabellendritte Holzkirchen gegen den Vierten Dorfen.

Holzkirchen scheint also mit breiter Brust aufzutreten. Auch ihre letzte Partie gestalteten sie gegen Miesbach siegreich. Laut Dorfens Coach Andreas Hartl sind sie „ein Topteam, das gut aufgestellt ist“. Vor allem ihre herausragende Tordifferenz von 57:29 beweist diese These. Ihr Torjäger Gilbert Diep hat schon neunmal eingenetzt. Überhaupt gilt es für die Hartl-Mannen, die TuS-Offensive in den Griff zu bekommen, die sehr aktiv ist. Die bisherigen 57 Treffer beweisen das eindrucksvoll.

Hartl wird mit einem sehr kleinen Kader anreisen. Viele Verletzungen und einige Abstellungen für die 2. Mannschaft zwingen ihn dazu. Aber er ist überzeugt, dass alle Spieler, die er mitnimmt, Bezirksliganiveau haben und ihr Bestes geben werden. Zudem helfen ehemalige Spieler wie Abteilungsleiter Benedikt Hönninger und Ex-Spieler Eder aus. „Wir fahren als klarer Außenseiter nach Holzkirchen“, sagt Hartl.

Tipp: 2:0 für den TuS