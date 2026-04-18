TSV Dorfen reaktiviert Ex-Keeper Johannes Huge wegen Torwart-Not

Johannes Huge steht gegen den SB DJK Rosenheim im Tor. – Foto: FuPa

Der derzeitige Tabellenachte Rosenheim weist ein Torverhältnis von 39:51 auf. Damit hat er eine der anfälligsten Abwehrreihen der ganzen Liga. Natürlich wird ihr Trainer Patrick Zimpfer da die Hebel ansetzen, aber ob es ihm gelingt, bleibt abzuwarten.

Bei der DJK SB Rosenheim treten die Fußballer des TSV Dorfen an diesem Samstagnachmittag um 14 Uhr an. Die Isenstädter fahren als Tabellenvierter mit guten Gefühlen ins Alpenvorland, schließlich haben sie zuletzt eine ansehnliche Leistung abgeliefert und den SV Miesbach mit 4:1 Toren besiegt.

Mit Sanel Sehric haben die Gastgeber aber auch einen gefährlichen Torjäger in ihren Reihen, der schon 13 Mal eingenetzt hat. Die Bilanz beider Mannschaften ist für die Isenstädter noch positiv. Sie standen sich bisher in vier Partien gegenüber und gingen dreimal als Sieger vom Feld. Einmal zogen sie den Kürzeren.

TSV Dorfen hat ein Torhüter-Problem

„Die Rosenheimer haben schon im Hinspiel ihre Klasse auf den Platz gebracht und eine gute Leistung geboten, obwohl wir noch mit 4:2 gewinnen konnten“, warnt Dorfens Coach Andreas Hartl. „Unser Gegner braucht noch den einen oder anderen Sieg, um den Klassenerhalt sicherzustellen. Vor ihrer Art, wie sie Fußball spielen, müssen auch wir auf der Hut sein, denn wir treten gegen eine Topmannschaft an“, betont Hartl.

Auf Statistiken legt der Trainer keinen Wert, denn er weist darauf hin, dass die Rosenheimer den Isenstädtern im ersten Vergleich lange Zeit Paroli bieten konnten. Auch davon, dass die DJK von den vergangenen vier Spielen keines gewinnen konnte, lässt er sich nicht blenden und weist auf eine schwere Aufgabe hin.

Auf Dorfener Seite herrscht weiter das Torhüterproblem. Nachdem vergangene Woche AH-Keeper Bernie Schöberl eingesprungen war und zwischen den Pfosten gestanden hatte, konnte jetzt wieder ein Ehemaliger reaktiviert werden. Johannes Huge, vor Jahren Stammtorhüter der Ersten, hat sich bereit erklärt, auszuhelfen. Er hat auch schon trainiert. „Ich hatte zu Schöberl vollstes Vertrauen, und das Gleiche gilt heute auch für Huge“, stärkt Hartl seinen Aushilfen den Rücken.

Verzichten muss Dorfen allerdings auf Andreas Folger, der aus privaten Gründen fehlen wird. Zudem fällt Lukas Aimer für längere Zeit aus. Seine Operation am Oberschenkel diese Woche ist aber gut verlaufen. Marvin Bräuniger und Emirhan Pala kehrten wieder ins Team zurück und sind einsatzfähig.Tipp: 2:2