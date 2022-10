TSV Dorfen: Nach Wiesnbesuch sind die Köpfe frei Zander feiert Comeback

TSV Dorfen will gegen Peterskirchen wieder zurück in die Erfolgsspur:

Dorfen – Aufsteiger TSV Peterskirchen ist an diesem Sonntag zu Gast beim TSV Dorfen – Spielbeginn ist um 14.30 Uhr. Zuletzt waren die die Isenstädter nicht unbedingt von Erfolgsmeldungen verwöhnt. Sie haben aus den letzten fünf Spiel nur einen Sieg, bei je zwei Unentschieden und Niederlagen, holen können. Dementsprechend ist die Stimmung im Team auch gedämpft, wie der Sportliche Leiter Markus Wetzel mitteilt, der sich aber gleich wieder kämpferisch gibt: „Wenn wir vorne in der Tabelle mitmischen wollen, haben wir eine Menge aufzuholen. Damit wollen wir am Sonntag beginnen.“

Um ein besseres Klima zu schaffen, hatte die Mannschaft vergangenes Wochende noch einen gemeinsamen Besuch auf dem Münchener Oktoberfest auf dem Plan. „Nach einer Negativserie, wie wir sie derzeit erleben, muss zu den Spielen der Kopf wieder klar gemacht werden. Der Wiesnbesuch sollte dem Team dabei helfen“, betont Wetzel.

Mit welchem Team Co-Trainer Armin Feckl antreten kann, steht noch in den Sternen. Leon Eicher, Florian Brenninger, Florian Leins und Kapitän Andreas Hartl konnten am Dienstag nicht am Training teilnehmen, alle vier hat ein grippaler Infekt erwischt. Zudem ist der Einsatz von Torjäger Gerhard Thalmaier fraglich. Er hat sich im Training eine Knieverletzung zugezogen. Erst das Ergebnis eines MRT, sowie der Zustand der Erkrankten wird zeigen, welche Mannschaft auflaufen wird.

Über Aufsteiger Peterskirchen weiß Wetzel nicht viel zu berichten. In der Vorbereitungsphase endete eine Freundschaftsbegegnung 1:1. „Da waren sie sehr gut. Vor allem hinten haben sie nicht viel zugelassen. Zudem haben sie zwei pfeilschnelle Stürmer, auf die wir aufpassen müssen,“ meint Wetzel und mahnt zur Vorsicht: „Da müssen wir uns schon auf was einstellen.“