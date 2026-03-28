TSV Dorfen muss nach 2:5-Debakel gegen Töging mit Rumpfelf antreten

Sechs Stammspieler fallen aus. Trainer Andreas Hartl verspricht nach der Peterskirchen-Pleite eine deutlich bessere Leistung seiner Mannschaft.

Gegen den FC Töging treten die Fußballer des TSV Dorfen an diesem Samstag um 14 Uhr an. Die Dorfener haben etwas gutzumachen nach der empfindlichen 2:5-Niederlage beim TSV Peterskirchen. Aber auch der Tabellenvierzehnte darf in keinster Weise unterschätzt werden.

Insgesamt weisen die Isenstädter gegen ihren heutigen Gegner eine negative Bilanz auf. In den bisherigen neun Begegnungen konnte der TSV erst drei für sich entscheiden, sechs gingen verloren. Die Gäste haben vergangene Woche einen überragenden 3:0-Sieg gegen Zorneding feiern können. Das Nachholspiel unter der Woche gegen Holzkirchen ging dann mit 1:3 verloren. Jetzt stehen sie im hinteren Teil der Tabelle.

Dorfens Coach Andreas Hartl sieht in den Tögingern eine Mannschaft, die fußballerische Qualität aufzuweisen hat. Viele ihrer Akteure haben schon höherklassig gekickt. So zum Beispiel Erat Uzun, Endurance Ighagbon, Torjäger Ivo Petrovic und natürlich Ex-Löwenprofi Romuald Lacazette.

Nach der schlechten Leistung in Peterskirchen schwört Hartl sein Team auf Wiedergutmachung ein. „Wir brauchen eine deutliche Leistungssteigerung gegenüber dem letzten Wochenende“, so der Trainer kämpferisch. „Wir haben das letzte Wochenende abgearbeitet und brauchen eine deutlich bessere Leistung. Man darf als Mannschaft, nachdem man acht Spiele ohne Niederlage gebracht hat, auch einmal verlieren. Für diese übernehme ich auch die ganze Verantwortung, und wir werden ein anderes Auftreten zeigen“, sagt Hartl, der nur noch ein Rumpfteam aufbieten kann. Aus dem Stammkader fallen zahlreiche Spieler aus. Er muss auf Daniel Mooser, Yavuz Tenha, Manuel Zander, Markus Mittermaier, Lukas Aimer und Emirhan Pala verzichten. Der Einsatz von Andreas Folger und Christopher Scott steht noch auf der Kippe. Alle sind verletzt oder noch nicht ganz fit.Tipp: 2:0 für Dorfen