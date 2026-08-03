TSV Dorfen gegen SV Walpertskirchen: Gewitter unterbricht Derby

Was mach ma? Das Schiri-Trio berät kurz vor Schluss über eine Spielunterbrechung wegen des Gewitters (v.r.): Carl Jung, Samuel Tretter und Florian Semrau. Am Spielfeldrand warten Spieler und Trainer die Entscheidung ab. – Foto: Hermann Weingartner

Der TSV Dorfen und der SV Walpertskirchen trennen sich 0:0. Zehn Minuten vor Schluss musste das Spiel wegen eines Gewitters für eine Viertelstunde unterbrochen werden.

Mit einem 0:0 trennten sich der TSV Dorfen und SV Walpertskirchen am Freitag im Landkreisduell voneinander. Beide bleiben damit in der Bezirksliga Ost ungeschlagen. In einer hart geführten und oft auch sehr zerfahrenen Partie mussten die Isenstädter am Ende mit dem Punktgewinn zufriedener sein als die Gäste. Die Begegnung musste wegen eines aufziehenden Gewitters zehn Minuten vor dem Schlusspfiff für eine Viertelstunde unterbrochen werden.

Viel Betrieb und Kampf im Mittelfeld: Nur schwer aufzuhalten war Dorfens Motor Florian Brenninger, hier noch am Boden gehalten von WSV-Stürmer Luca Fellermeier, dahinter Dorfens Leon Eicher. – Foto: Hermann Weingartner

Es begann furios. Nach einem Ballverlust im Aufbauspiel unterlief Keeper Philipp Strunk ein Fehlpass. Luca Fellermeier war zur Stelle, zielte jedoch zu genau. Sein Lobversuch endete schließlich am rechten Torpfosten der Dorfener (5.).

Die Hartl-Mannen taten sich im Spielaufbau sehr schwer. Ihre Abwehrreihe stand sehr tief, der SVW war präsenter, quirliger, einfach schneller. Immer wieder überraschten die Gäste die Einheimischen mit schnellen und gefährlichen Konterangriffen.

Die einzige Möglichkeit in Halbzeit eins hatte der TSV, als Gerhard Thalmaier nach einer Hereingabe von Manuel Zander einen Schritt zu spät kam (26.). Nach einem schnellen Gegenstoß stellte auf der Gegenseite Strunk sein Können unter Beweis, als er bravourös gegen den heranstürmenden Paul Jäger parierte (41.).

Nach dem Wiederanpfiff wurde die Partie zusehends hektischer. Schiedsrichter Florian Semrau hatte Mühe, alles unter Kontrolle zu behalten, lag dabei aber mit seinen Entscheidungen nicht immer richtig und heizte so die Partie noch mehr an. Als Christian Käser das Leder im Dorfener Gehäuse unterbrachte, wurde die Führung wegen einer Abseitsstellung nicht anerkannt (52.). Anschließend bescherten sich die Dorfener beim Unparteiischen, als er nach einem aus ihrer Sicht klaren Handspiel eines SVW-Abwehrspielers im Strafraum keinen Strafstoß pfiff (64.).

Die Gäste rannten weiter an, versäumten es aber immer wieder, Zählbares aus den Angriffen zu machen. Aber auch die Isenstädter belohnten sich nicht. Nach einer präzisen Flanke des eingewechselten Markus Mittermaier scheiterte Alois Eberle in der Mitte an Keeper Marvin Thormann (71.). Im Gegenzug konnte Strunk dann gegen Adrian Alexy retten (72.).

Dann war mit Fußball erst einmal Schluss. Ein Gewitter drohte aufzuziehen, in der Umgebung blitzte und donnerte es bereits, und so unterbrach der Schiedsrichter die Partie aus Sicherheitsgründen. Nach einer Viertelstunde war der Spuk vorbei und es konnte nach einem kräftigen Regenguss weitergehen. Entscheidendes tat sich aber nicht mehr. Länger als mit dieser unfreiwilligen Unterbrechung hätte das Derby ohnehin nicht dauern dürfen, denn die Dunkelheit war im Anmarsch.