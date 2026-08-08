TSV Dorfen gegen Rosenheim: Standards sind „hochgefährlich"

– Foto: Sven Leifer

Dorfens Trainer Andreas Hartl warnt: „Einen Gegner wie Holzkirchen auf solch klare Art und Weise zu beherrschen, zeugt von deren Klasse. Trotzdem wollen wir auch unsere Stärken wieder auf dem Platz zeigen.“

Das zweite Heimspiel hintereinander bestreiten die Fußballer des TSV Dorfen diesen Samstag um 14 Uhr gegen SB DJK Rosenheim. Dorfen spielte mit einer mäßigen Leistung zuletzt 0:0 gegen den SV Walpertskirchen. Die Gäste reisen mit einem eindrucksvollen 3:0-Sieg gegen den TuS Holzkirchen an.

Die Elf von Trainer Patrick Zimpfer hat gegenüber dem Vorjahr den ohnehin starken Kader gezielt mit erfahrenen Akteuren verstärkt. „Wir haben zwar großen Respekt vor Rosenheim, aber wir haben ein Heimspiel, das wir unbedingt gewinnen wollen“, so der TSV-Coach kämpferisch. Hartl weiß, die DJK sei eine körperlich große und wuchtige Mannschaft, die hochgefährlich bei Standards sei. Außerdem habe sie eine tolle Mischung aus jungen und erfahrenen Kickern.

Das Donnerstagstraining wurde auf den gestrigen Freitagabend verlegt. „Schuld“ daran war die BR-Radltour, die in Dorfen Station machte: „Jeder Spieler musste mit anpacken. Das zeigt auch den Zusammenhalt des ganzen Vereins“, so Hartl.

Neben guten Nachrichten aus dem Kader hat Hartl aber auch Hiobsbotschaften. Zu den Ausfällen Niklas Steglich, Daniel Vorderwestner, Andreas Folger und Michael Friemer gesellt sich auch noch Leon Eicher. Sein Fehlen wiegt schwer, denn er ist für die Dorfener nahezu unersetzlich und gilt als Unterschiedsspieler. Wenigstens ist Felix Blaha wieder dabei, der seine Zwei-Spiele-Rotsperre abgesessen hat. Daniel Mooser und Alexander Wolf befinden sich auf dem Weg der Besserung. „Wir wollen die Ausfälle im Kollektiv kompensieren und eine gute Leistung bieten. Was am Ende dann rauskommt, werden wir sehen“, so Hartl abschließend.Tipp: 1:1