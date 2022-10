TSV Dorfen erstmals beim starken Münchner Aufsteiger SK Srbija – „Fahren da mit Respekt hin“ Völlig neuer Gegner

Dorfen – Absolutes Neuland betreten dabei die Fußballer aus der Isenstadt. Seit 2014 ist der TSV Dorfen die achte Saison in Serie Bezirksligist, aber mit diesem Münchner Team hatte er noch nie zu tun. Mit 20 Punkten Vorsprung ist SK Srbija in der Münchner Kreisliga 3 Meister geworden. Saisonübergreifend blieb der Aufsteiger in 33 Spielen am Stück ungeschlagen. Die erste Niederlage kassierte der alles andere als „normale Aufsteiger“ am zehnten Spieltag beim 0:2 in Langengeisling.