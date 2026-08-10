TSV Dorfen dreht Spiel gegen Rosenheim – und feiert beim Volksfest

Bezirksliga Dorfen Rosenheim – Foto: Weingartner

In der ersten Viertelstunde tat sich nicht viel – ein reines Abtasten und Mittelfeldgeplänkel. Dennoch gingen die Gäste in dieser Phase überraschend in Führung. Mit einem sehenswerten Seitfallzieher über Torhüter Philipp Strunk hinweg in den linken Winkel war Burak Durkaya der Schütze (13.). Dem wollten die Isenstädter in nichts nachstehen und schlugen prompt zurück. Nach einem klugen Zuspiel von Timo Lorant in die Gasse sprintete Gerhard Thalmaier los und traf aus elf Metern zum 1:1 ins lange Eck (16.).

Ein spannendes und torreiches Bezirksligaduell lieferten sich der TSV Dorfen und SB DJK Rosenheim. Am Ende behielten die Isenstädter mit einem klaren 4:2 (2:1)-Sieg die Oberhand. Die Partie am Samstag war kämpferisch und läuferisch trotz der tropischen Temperaturen auf einem hohen Niveau. Vor allem in der zweiten Spielhälfte bekamen die Zuschauer ansehnlichen Fußball geboten.

Nach einer halben Stunde vergaben die Gäste eine 100-prozentige Möglichkeit: Nach einem schnellen Gegenstoß war Leonit Vokkri plötzlich, in abseitsverdächtiger Position, alleine vor dem Dorfener Gehäuse. Er agierte zu unentschlossen und spielte Durkaya an. Der zog aus 13 Metern ab, fand aber im starken TSV-Goalie Strunk seinen Meister. Es ging dann noch hin und her. Als man sich schon in der Kabine wähnte, war Dorfen noch mal erfolgreich. Nach einer Flanke von rechts von Thalmaier war Rekonvaleszent Markus Mittermaier in der Mitte zur Stelle und markierte das 2:1 (45.+3).

Nach Wiederanpfiff rannten die Rosenheimer an. Dadurch war für die Isenstädter Stürmer mehr Platz da. Und der wurde auch genutzt. Mit ihrem ansehnlichen Konterfußball waren sie vielleicht nicht mehr die tonangebende Mannschaft, blieben aber in ihren Aktionen gefährlicher als der Gegner. Gleich nach dem Seitenwechsel fiel das 3:1: Thalmaiers Schuss aus zwölf Metern konnte Torhüter Johannes Deckert noch entschärfen. Doch den Abpraller schnappte sich Kapitän Alexander Heilmeier. Er durfte seelenruhig einnetzen (49).

Für die Gäste wurde es nun noch schwieriger. Alois Eberle bediente Thalmaier, doch dessen Flachschuss entschärfte Deckert (55.). Dann war es aber doch soweit. Bei einem sehenswerten Spielzug spielte Thalmaier zu Clemens Blaha, der erst eine Minute zuvor eingewechselt worden war. Mit seiner ersten Ballberührung ließ er Deckert keine Abwehrmöglichkeit und machte das 4:1 (78.).

Jetzt war alles gelaufen. Nur einmal konzentrierten sich die Isenstädter nicht richtig auf ihre Abwehraufgabe, und schon war‘s geschehen: Lukas Steidl versenkte das Leder unhaltbar aus 15 Metern zum 4:2 im Kasten. Das alles half Rosenheim nichts mehr. Alles Anrennen war umsonst. Zwar hatte Emirhan Caner mit seiner Freistoßmöglichkeit aus 25 Metern noch einmal die Chance, doch auch hier war Strunk der Bessere, sodass es beim 4:2 blieb.

Dorfener Mannschaft und Zuschauer waren zufrieden und ließen sich beim anschließenden Volksfestbesuch die Mass schmecken. Verdient war sie auf alle Fälle.