TSV Dorfen dreht das Spiel nach Rückstand noch in einen 3:1-Sieg

Der TSV Dorfen dominierte gegen die DJK Rosenheim. Trotzdem gerieten die Gäste in Rückstand. Eine Tätlichkeit blieb ohne Platzverweis.

Keine Chance ließen die Fußballer des TSV Dorfen der DJK SB Rosenheim. Zu überlegen traten die Isenstädter auf und behielten mit 3:1 Toren die Oberhand. Der Erfolg hätte noch höher ausfallen können, ja müssen, aber es wurden zu viele klare Einschussmöglichkeiten vergeben.

Entschieden wurde die Partie zwar erst in den zweiten 45 Minuten, aber schon von Beginn an bestimmten die Hartlmannen, was geschah. Gerhard Thalmaier zielte nur knapp rechts oben vorbei (25.). Nach einem sehenswerten Spielzug flankte Alois Eberle in die Mitte. Thalmaier kam zum Kopfball, und Torhüter Johannes Deckert hatte Mühe abzuwehren (32.), um nur einige gute Möglichkeiten zu nennen. Dorfen war die bessere Mannschaft, es fehlte eben nur der Treffer. Rosenheim hielt mit gesunder Härte dagegen.

In Abschnitt zwei ging es gleichermaßen weiter. Ein Tor von Dorfen wurde wegen Abseitsstellung nicht anerkannt (59). Leon Eicher verpasst das Leder im Strafraum nur knapp. Auch der eingewechselte Michael Friemer zielte auf Zuspiel von Thalmaier zu schlecht (61). Dann beging ein Rosenheimer Spieler eine klare Tätlichkeit an Eberle, es gab aber nur Gelb statt Rot (63.). Jetzt aber, wie aus dem Nichts, die Führung der Platzherren. Mit ihrer ersten Einschussmöglichkeit überhaupt war Kapitän Marco Ofenberger zum 1:0 erfolgreich (69.).

Die Isenstädter ließen sich aber dadurch keineswegs aus dem Konzept bringen, im Gegenteil, sie schlugen eindrucksvoll zurück. Thalmaier per Strafstoß und Friemer nach Ecke von Leon Eicher (80.) stellten auf 2:1. Den Schlusspunkt setzte Eberle eine Minute vor dem Ende mit seinem 3:1.