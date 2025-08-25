TSV Dorfen dominiert die erste Häfte – muss dann aber zittern

Der TSV Dorfen konnte sich nach der 0:2-Niederlage gegen Forstinning unter der Woche rehabilitieren und bezwingt den TSV Zorneding.

Dorfen – Mit einem 3:2 (3:0)-Sieg kehrten die Fußballer des TSV Dorfen von ihrem Gastspiel beim Namensvetter aus Zorneding nach Hause. Zur Halbzeit schien eigentlich alles gelaufen, aber in der zweiten Spielhälfte machten es die Gastgeber noch einmal spannend. So einfach wollten sie sich nicht geschlagen geben.

Die ersten 45 Minuten gehörten bis auf wenige harmlose Ausnahmen klar den Isenstädtern. Nach einer Flanke von Daniel Vorderwestner und einem Gewusel im Strafraum war aber kein Stürmer zu Stelle, sodass die Gästeabwehr klären konnte (4.). Ein erster Warnschuss.

Dann war es doch so weit: Vorderwestner erkämpfte sich das Leder auf der linken Seite. Seine perfekte Hereingabe kam auf den glänzend postierten Spielertrainer Gerhard „Gaga“ Thalmaier, der ungehindert zur 1:0-Führung einschob (10.).

Jetzt versuchten es die Gastgeber. Ein Schuss von Maximilian Hotz prallte von der Unterkante der Latte zurück ins Feld (16.). Glück für Dorfen. Aber die Hartl-Mannen schlugen prompt zurück. Praktisch im Gegenzug gab es einen Eckball für sie. Alexander Linner trat an. In der Mitte stand Goalgetter Leon Eicher und köpfte zum 2:0 ein (17.). Dem nicht genug: Dorfen holte zum Doppelschlag aus.

Nach Flanke von Felix Blaha war Zornedings Abwehr überfordert, und Markus Bayer unterlief ein Lapsus – das Dorfener 3:0 per Eigentor (18.). Nun schien eigentlich alles zugunsten des TSV Dorfen gelaufen, zumal er immer wieder Chancen kreieren konnte. Bastian Rachl traf etwa nur den Pfosten (32.). Und die Isenstädter Abwehrreihe wiederum war auf dem Posten: Florian Höger wurde noch abgegrätscht (40.).

Zorneding kommt in Hälfte zwei zurück, aber die Gäste bringen die Führung über die Zeit

Doch die Platzherren wollten sich nicht so leicht geschlagen geben und wurden nach Wiederanpfiff deutlich stärker. Plötzlich ging es hin und her. Yasar Taskin setzte sich gut durch, und nach seiner Hereingabe konnte Maximilian Hotz in der Mitte völlig ungehindert aus fünf Metern zum 3:1 einschieben (52.). Noch nicht so schlimm alles.

Eicher fand mit einem Schlenzer aus 25 Metern in Torhüter Michael Pohn seinen Meister (64.). Eicher ging dann über links, sah den gut postierten Thalmaier. Der stand ganz frei am zweiten Pfosten, vergab aber schon fast kläglich diese gute Einschussmöglichkeit (67.).

Dann kam es wie, es kommen musste. Bei einem Freistoß von Hotz verschätzte sich Valentino Mierschke, der eingewechselte Michael Witaschek war zur Stelle und markierte den 2:3-Anschluss (79.). Zum Glück für Dorfen behielt dieses Ergebnis aber bis zum Ende der Begegnung Gültigkeit.