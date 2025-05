TSV Dorfen: Die Aufstiegsrelegation im Blick

Verzichten muss Hartl auf Clemens Blaha, der an einem Mittelfußbruch laboriert. Ansonsten kann er mit dem kompletten Kader rechnen. Am Dienstag gab es nur ein leichtes Regenerationstraining. „Am Ende der Saison muss man die Belastungssteuerung anpassen“, betont der Coach. Er geht optimistisch in die Partie: „Mein Ziel ist die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation, die mit einem Erfolg klar wäre. Wichtig ist, dass sich das Team Woche für Woche reinhaut und an die Vorgaben hält. Was am Ende herauskommt, werden wir dann in drei Wochen sehen.“