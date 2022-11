TSV Dorfen: „Das haben wir uns anders vorgestellt“ – Jahresabschluss gegen Waldperlach missglückt Nur fünf Punkte über der Abstiegszone

Dorfen – Die Isenstädter plagten Personalprobleme. Michael Eder hatte sich kurzfristig krank abgemeldet, Felix Blaha und Maxi Hänle wurden im Spiel der Zweiten benötigt. Daniel Roppert war angeschlagen, Benedikt Hönninger hatte leichtes Fieber – schlechte Voraussetzungen für Trainer Armin Feckl. Zudem war das Spielfeld in einem desolaten Zustand. Der Regen während der Begegnung tat sein Übriges.

Trotzdem begann es recht vielversprechend für die Gäste. Alex Heilmeier gab auf „Tank“ Bauer, der auf Michael Friemer, doch der traf das Leder drei Meter vor dem Gehäuse nicht richtig, so dass Marius Ziguris keine Mühe hatte (14.). Eine weitere Möglichkeit vergab Friemer (22.). Dann reagierte Heilmeier zu zögerlich beim Abschluss, nachdem er Ziguris schon umspielt hatte (24.). Mancusi hatte in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit zwei gute Möglichkeiten. Einmal scheiterte er am glänzend reagierenden Dorfener Keeper Alex Wolf, einmal zielte er daneben.

SV Waldperlach nach roter Karte für Roberto Valanzano zu zehnt