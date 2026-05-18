TSV Dorfen 2 sichert sich die Relegation mit Auswärtssieg – Grüntegernbach siegt fast zweistellig Fußball A-Klasse Erding von Wolfgang Krzizok · Heute, 11:37 Uhr · 0 Leser

In der A-Klasse fanden am Wochenende wieder zahlreiche Spiele und Siege statt. – Foto: IMAGO/Udo Herrmann

Der TSV Dorfen 2 gewinnt in Hörgersdorf mit 2:0. Grüntegernbach feiert ein Schützenfest beim Absteiger aus Erding und Klettham.

SV Walpertskirchen 2 – FC Finsing 2 3:1 (1:0) – „Es war eine sehr gute A-Klassen-Partie, beide Mannschaften haben sich nichts geschenkt“, sagte WSV-Trainer Louis Schwarz. Marke Traumtor war die Führung durch Nikolaus Puschmann. Er spielte den Ball mit der Hacke am Gegner vorbei und versenkte ihn aus 20 Metern volley im Tor (22.). Aber Finsings Reserve wollte weiter an den Aufstiegsträumen festhalten, kämpfte und wurde belohnt. Nach einem Ballgewinn an der Mittellinie startete Michael Bayer über rechts durch und netzte freistehend zum Ausgleich ein (67.). Das Spiel war weiter umkämpft, doch Walpertskirchen gelangen in der Nachspielzeit zwei Tore. Bei einem Einwurf von rechts kam der Ball auf Julian Jaros, der sich drehte und flach versenkte (92.). Finsing machte komplett auf und fing sich einen Konter ein. Christian Käser legte quer auf Adrian Alexy, der zum 3:1 vollendete (94.).

SpVgg Neuching 2 – SG Hörlkofen/Wörth 1:1 (1:0) – Beide Mannschaften erspielten sich gute Chancen. Die besseren Möglichkeiten hatten zunächst die Hausherren, die verdient in Führung gingen. Philipp Masgai jagte die Kugel über SGH-Keeper Korbinian Becker ins Netz (32.). Nach dem Seitenwechsel musste SpVgg-Schlussmann Noah Hottinger zwei brenzlige Strafraum-Situationen entschärfen. Gegen Rubin Luidinant aber war er machtlos, als dieser den Ball zum 1:1 unter die Latte nagelte (53.).

FC Lengdorf 2 – TSV Isen 1:1 (1:1) – „Nach den letzten fünf, sechs Spielen tut uns dieses Unentschieden richtig gut“, meinte Lengdorfs Trainer Christoph Kotter zum 1:1 gegen Isen. „Die ersten 20 Minuten waren wir klar die bessere Mannschaft und sind immer gut über die Außen gekommen“, betonte Kotter. Der Lohn war das 1:0 durch Alexander Stark (24.). „Aber dann sind wir einmal fahrlässig geworden.“ Nach einem Fehlpass in der Abwehr stand Johannes Sanner allein vor FCL-Torwart Marcel Strohmeier und machte das 1:1 (37.). „Insgesamt war es ein gerechtes Unentschieden“, lautet Kotters Fazit.

TSV St. Wolfgang – SC Kirchasch 2 4:1 (2:1) –Die Wolfganger begannen verkrampft und gerieten durch ein Tor von Benjamin Glas in Rückstand (23.). „Wir wussten, dass wir gewinnen müssen, wenn wir in die Relegation wollen und waren entsprechend nervös“, betonte TSV-Spielertrainer Christian Brucia. „Aber dann hat sich doch die Qualität durchgesetzt.“ Erik Eder (27.), Marco Suchy (45.), Michael Gilhuber (67.) und Brucia (77.) schossen ein 4:1 heraus, „das im Endeffekt noch höher hätte ausfallen müssen“.

FC Hörgersdorf – TSV Dorfen 2 0:2 (0:0) – „Wir haben uns sehr schwer getan“, gibt TSV-Spielertrainer Florian Leins zu. „Hörgersdorf hat anfangs hoch gepresst, und wir sind nicht ins Spiel gekommen.“ In der zweiten Hälfte lief es dann besser beim TSV. Vom Anstoß weg kam der Ball über außen in den Strafraum, landete am Pfosten, und Daniel Mooser staubte zum 1:0 ab. Mooser sorgte dann für die Entscheidung, als sein Freistoß von der rechten Seite immer länger wurde und im langen Eck zum 2:0 einschlug (79.). „Dann war der Deckel drauf“, stellte Leins fest.