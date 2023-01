TSV Dodenau: "Das bisherige Abschneiden war ungenügend" Tabellenletzter der Kreisliga A Frankenberg hat den Klassenerhalt noch nicht aus den Augen verloren

Lediglich einen Punkt aus zwölf Spielen, dabei die meisten Tore kassiert: Für den TSV Dodenau war der bisherige Saisonverlauf eine Katastrophe. Sammelte man im vergangenen Jahr noch 28 Punkte, droht in dieser Saison der Abstieg in die Kreisliga B.

"Das bisherige Abschneiden war ungenügend, wir haben deutliche Steigerungspotentiale in allen Bereichen", fasst 2. Vorsitzender und Spieler Fabian Patze die Lage beim TSV zusammen. Damit in den restlichen Spielen ein Aufwärtstrend zu erkennen ist, betrug die Pause lediglich zwei Monate. Danach ging es in die klassische Vorbereitung – und bei jeder Trainingseinheit waren Laufschuhe dabei. "Außerdem haben wir im eine Winter-Wanderung durchgeführt und weitere Mannschaftsabende als Teambuilding-Maßnahme", so Patze. Die Spieltagsorganisation und der Zusammenhalt klappe aber ohnehin besser las zu Beginn erhofft.

Das Ziel Klassenerhalt hat man in Dodenau aber noch nicht aus den Augen verloren: "Wir müssen kompakter verteidigen und vor dem Tor cleverer sein. Unsere Torausbeute ist einfach zu gering" erklärt Patze. Die Rechnung schein einfach: mehr Punkte, weniger Gegentore und somit der Klassenerhalt.

Personell wird es beim TSV keine Veränderung geben, dennoch hat Patz einen Wunsch an die Amateurfußballer: "Die Einstellung jedes Einzelnen, mehr Motivation und das Wir-Gefühl muss zurück kommen. Große Änderungen sehe ich in den C- und D-Klassen: Da muss der Spaß im Vordergrund stehen, keine Strafen wenn man Personalnotstand hat, sonst verlieren wir die alten Hasen und die kleinen Vereine im Land sterben aus."