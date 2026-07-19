TSV Dietfurt setzt erstes Ausrufezeichen

Den Fußballern des TSV Dietfurt ist in der Kreisliga 2 Regensburg ein Auftakt nach Maß geglückt. Durch einen souveränen 5:1 (3:0)-Erfolg bei der SG Oberndorf/Matting konnte der TSV nicht nur zum ersten Mal seinen „Angstgegner“ besiegen sondern auch zum ersten Mal in der Pfeifer-Ära ein Auftaktspiel gewinnen. Dreifacher Torschütze war dabei wieder einmal Felix Stark.

Die Gäste kamen mit viel Schwung in die Partie und hätten schon gleich zu Beginn früh führen müssen, doch Stark scheiterte gleich zwei Mal im Duell gegen SG-Torhüter Jan Gruber. Nach einer knappen halben Stunde war es dann aber soweit: Christian Geß schickte Stark auf die Reise, der zum 1:0 für die Gäste verwandeln konnte. Die Altmühlstädter hatten die Partie zu diesem Zeitpunkt voll im Griff und ließen die Offensive der Gäste nicht zum Zug kommen. Per Fernschuss erzielte Geß in der 41. Minute den zweiten Dietfurter Treffer. Noch vor der Halbzeit erhöhten die Gäste sogar auf 3:0, als sich Felix Stark durchsetzen konnte und sein Zuspiel von Michael Deyerling ins eigene Tor gelenkt wurde.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich am Geschehen zunächst wenig. Dietfurt marschierte weiter nach vorne, Geß und auch Lukas Waldhier fanden jedoch in SG-Schlussmann Gruber ihren Meister. Tom Gruber erzielte dann in der 66. Minute wie aus dem Nichts nach einem Eckball den 1:3 Anschlusstreffer für die Gastgeber. „Nach diesem Gegentor wurde es ein wenig hektisch und wir hatten schon auch Glück, dass die Hausherren mit einem Schuss nur die Latte trafen. Sonst wäre es vielleicht nochmal eng geworden“, sagte Pfeifer. Doch der TSV überstand diese Phase und Felix Stark sorgte schließlich mit einem Doppelpack (75./83.) für einen standesgemäßen 5:1-Sieg.