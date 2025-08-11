TSV Dietfurt schießt sich an die Spitze

Der TSV Dietfurt ist wieder Spitzenreiter der Kreisliga 2 Regensburg. Durch einen hochverdienten, aber lange Zeit unklaren 4:2 (1:0)-Sieg gegen den TSV Beratzhausen übernahmen die Sieben-Täler-Kicker wieder die Tabellenführung, punktgleich mit dem kommenden Gegner TSV Großberg.

Die Hausherren übernahmen bei hochsommerlichen Temperaturen sofort das Kommando und gingen mit der ersten Möglichkeit gleich Führung. Nachdem Daniel Schneeberger zuerst am Einschuss behindert wurde, schnappte sich Elias Teßmer (7.) die Kugel und vollendete mit einem trockenen Schuss zum 1:0. Wenig später hatten die Gastgeber Pech, als Felix Stark nach Teßmer-Vorlage aus kurzer Distanz an der Latte scheiterte. In der 22. Minute war es erneut Felix Stark, der nach schönem Solo den zweiten Dietfurter Treffer verpasste. Anschließend verflachte die Partie zunehmend, Dietfurt verwaltete das Ergebnis, die oftmals wieselflinken Offensivkräfte der Gäste kamen an diesem Tag überhaupt nicht zur Geltung. Somit brachte ein individueller Fehler von Dietfurts Innenverteidiger Johannes Fritz, der nach längerer Urlaubspause zum Saisondebüt kam, die Gäste zurück ins Spiel. Nach einem Ballverlust konnte Fritz seinen Gegenspieler Thomas Wiese nur per Foul stoppen, sodass Schiedsrichter Andreas Leykauf auf Strafstoß entschied. Wiese (54.) selbst verwandelte sicher zum schmeichelhaften 1:1. Nun begann eine turbulente Phase mit insgesamt vier Elfmetern binnen 14 Minuten. Teßmer setzte sich zunächst gegen drei Gegenspieler durch und erzielte im Fallen das vermeintliche 2:1 für Dietfurt, doch der Schiedsrichter wertete die Aktion zuvor als Foulspiel an Teßmer und pfiff die Situation kurz vorher ab und entschied auf Strafstoß. Trotz lautstarker Proteste blieb der Schiedsrichter bei seiner Entscheidung, Felix Stark (59.) behielt die Nerven und brauchte seine Elf mit 2:1 in Führung. Praktisch im Gegenzug verursachte Benno Hierl (62.) gegen Daniel Dechant einen zumindest fragwürdigen Strafstoß, auch Wiese traf souverän zum abermaligen Ausgleich. Wenig später ging das „Elfmeterschießen“ zwischen Wiese und Felix Stark weiter. Johannes Fritz (68.) wurde nach einem Eckball unsanft zu Fall gebracht, sodass Stark erneut vom Punkt antrat und zum 3:2 einschoss. In der Nachspielzeit traf „Joker“ Yannick Pleiner nach schöner Vorarbeit von Teßmer und des ebenfalls eingewechselten Stefan Rösch noch zum hochverdienten 4:2-Endstand. „Wir haben uns das Leben selbst schwergemacht. Von Beratzhausen war bis auf die Elfmeter nichts zu sehen, von daher war der Sieg total verdient“, zeigte sich ein glücklicher Trainer Matthias Pfeifer des neuen Primus.