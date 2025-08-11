TSV Dietfurt an der Spitze

Vier Elfmeter in Folge sah man beim TSV Dietfurt und dem TSV Beratzhausen +++ TSV Großberg, ASV Undorf, TV Hemau und SG Hohenschambach lieferten 1:1 Remis ab.

Der SV Lupburg war am fünften Spieltag zu Gast bei der SG Painten und musste eine Niederlage vor 182 Zuschauern einstecken. Simon Ruppert brachte die Gäste in der 21. Minute noch in Front, doch Thomas Nierer erzielte in der 37. Minute den Ausgleich und Tim Kellner brachte noch in der ersten Halbzeit die SG in Front (45.). In der zweiten Halbzeit erzielten die Gäste durch Tobias Reinwald noch den Ausgleich (55.), dann kamen sie nicht mehr zum Abschluss, die Hausherren dafür durch Stefan Ferstl (65.). Für den SV Lupburg gab es in der 82. Minute noch eine Ampelkarte, für die SG Painten in der Nachspielzeit noch eine Bude durch Kilian Meier (90.+5.) Schiedsrichter: Kiran Becker, Dr. Karsten Becker, Mourad Touati

Beim SC Sinzing war vor 100 Zuschauern der FSV Steinsberg am vergangenen Wochenende zu Gast, die sich den Dreier schnappten. Ein unglückliches Eigentor durch Maximilian Politzka brachte den FSV in der 48. Minute in Führung, Andreas Schlegl gelang in der 51. Minute noch der Ausgleich, doch mehr Chancenverwertung war für den SC am fünften Spieltag nicht drin. Die Gäste sicherten sich den Dreier durch den Siegestreffer von Simon Bäuml (66.). Die letzte Minute brachte noch eine Ampelkarte für Florian Fodor (90., SC Sinzing) mit sich, dann schrillte der Abpfiff. Schiedsrichter: Thomas Schels, Vincent Pösl, Vincent Bormann

Der TSV Großberg reiste zum fünften Spieltag zur SG Hohenschambach, vor 80 Zuschauern landeten die beiden Kontrahenten ein 1:1 Remis. Sven Raschof netzte für den TSV in der 35. Minute zum 0:1 ein, den Ausgleichstreffer landete Daniel Mirwald in der 58. Minute. Schiedsrichter: Bayram Aytar, Michael Biedermann, Korbinian Weichselbaum

Der ASV Undorf konnte sich am vergangenen Wochenende beim TV Hemau einen Punkt im 1:1 Remis vor 63 Schaulustigen sichern. Aurelius Günther brachte die Hausherren in der 24. Minute in Front, doch Fabian Fischer landete in der 27. Minute den Ausgleichstreffer. Schiedsrichter: Marius Heerwagen, Matthias Rudner, Christina Bollwein

Die DJK Eichlberg/Neukirchen musste sich am fünften Spieltag gegen SG Oberndorf/Matting vor 70 Zuschauern auf heimischem Terrain geschlagen geben. Bereits in der zweiten Minute brachte Peter Auchter die Gäste in Front und Rafael Morell legte in der vierten Minute nach, den dritten und letzten Treffer in der Partie landete Markus Karl in der 78. Minute. Schiedsrichter: Fabian Wysotzki, Jakob Fischer, Dennis Fischer