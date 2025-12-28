TSV Denkendorf: „Bisher zufrieden, geht aber immer besser“

Spieler Dominik Lleshaj vom TSV Denkendorf aus der Bezirksliga Neckar/Fils äußert sich im FuPa-Teamcheck zur Vorbereitung ab dem 18. Januar, zu einer Hinrunde mit Höhen und Tiefen, zur gelungenen Integration der Neuzugänge und zu klaren Zielen für die Rückrunde.

Die Winterpause endet in Denkendorf Mitte Januar. „Vorbereitungsstart ist der 18.01“, sagt Dominik Lleshaj. Ein besonderer Akzent liegt abseits des Platzes. „Währenddessen ist unsere Weihnachtsfeier das Highlight.“

Die bisherige Spielzeit beschreibt der Spieler offen. „Auf und Ab, bisher zufrieden, geht aber immer besser.“ Die Leistungen waren nicht durchgehend konstant, dennoch überwiegt ein positives Gesamtfazit.

Neuzugänge schnell integriert

Ein wichtiger Pluspunkt liegt im Miteinander. „Dass die Neuzugänge gut integriert wurden“ hebt Lleshaj ausdrücklich hervor. Auch in schwierigen Phasen zeigte das Team Reaktion. „Und aus jeder schwierigen Situation das Beste erzielt wurde.“

Verletzungen und Krankheiten als Belastung

Probleme sieht der Spieler weniger im sportlichen Bereich. „Verletzungen und Krankheiten“ haben die Mannschaft immer wieder ausgebremst und Einfluss auf die Konstanz genommen.

Klare Ziele für die Rückrunde

Für den weiteren Saisonverlauf ist die Marschroute eindeutig. „Verletzungsfrei bleiben, Qualität weiterhin auf den Platz bringen.“ Darauf liegt der volle Fokus in der Rückrunde.

Offene Personalfragen

In personeller Hinsicht ist noch Bewegung möglich. „Noch offen, paar Abgänge und Karriereende“, erklärt Lleshaj ohne weitere Details zu nennen.

Einschätzung zur Liga

Im Titelrennen sieht er zwei Teams vorne. „Meister wird Heiningen oder Ebersbach.“ Im Tabellenkeller nennt er klare Kandidaten. „Absteigen werden Berkheim und Geislingen.“