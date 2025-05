TSV Deizisau Frauen – Wichtige drei Punkte im Auswärtsspiel

Mit einem Auswärtssieg von 2:5 bei der SGM Oppenweiler/Sulzbach 2 sicherten sich die Deizisauerinnen wichtige drei Punkte im Abstiegskampf.

Im direkten Duell gegen die mit einem Abstand von zwei Punkten hinter den Deizisauerinnen liegende Heimmannschaft aus Oppenweiler wollten sich die Frauen des TSV Deizisau wichtige drei Punkte sichern, um den Abstand auf den Relegationsplatz auszubauen. Die erste Chance im Spiel gelang jedoch der Heimmannschaft nach einer flachen Hereingabe, bei der die Deizisauer Torhüterin im letzten Moment klären konnte. Nach der ersten Chance für Deizisau erzielten diese dann auch den 0:1 Führungstreffer. Nach einem starken Steckpass von Marlen Mora, verwandelte Anna Koch in der neunten Spielminute. Die Führung hielt jedoch nicht lange an und die SGM Oppenweiler/ Sulzbach glich direkt im Anschluss durch ein Eigentor der Deizisauerinnen in der zehnten Spielminute aus, nachdem es nicht gelang, den Ball nach einem Eckball konsequent zu klären. Nach zwei guten Torchancen für die Heimmannschaft gelang es jedoch den Deizisauerinnen erneut in Führung zu gehen. In der siebenundzwanzigsten Spielminute erzielte Anna Koch nach einem gut herausgespielten Angriff den 1:2 Führungstreffer. Kurz vor der Halbzeitpause kam es dann zu einer Fehlentscheidung und der damit verbundenen Entscheidung auf Elfmeter für die SGM. Mandy Celik glich in der siebenunddreißigsten Spielminute mit dem verwandelten Strafstoß zum 2:2 aus. In der Halbzeitpause forderte Trainer Chris Händgen seine Mannschaft dazu auf, ruhiger zu spielen und nochmals alles reinzuwerfen. In der siebenundfünfzigsten Spielminute gelang den Deizisauerinnen dann die erneute Führung. Julia Knoblauch verwandelte nach Freistoß in der eigenen Hälfte zum 2:3. Fünf Minuten später erhöhte Claudia Lopes mit einem schönen Fernschusstor auf 2:4. Den 2:5 Endstandtreffer erzielten die Deizisauerinnen dann in der neunundsiebzigsten Spielminute durch den Doppelpack von Julia Knoblauch, welche nach Vorlage von Marisa Scheel nach einem kurzen Sololauf den Ball im langen Eck verwandelte.