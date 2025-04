TSV Deizisau Frauen – Verdiente Niederlage in Feuerbach

Mit einer verdienten Niederlage von 2:0 müssen sich die Deizisauerinnen gegen die Frauen des Sportvg Feuerbach geschlagen geben.

Nachdem man noch im Hinspiel noch deutlich mit 4:1 gewinnen konnte, wollte man an diese Leistung wieder anknüpfen, um beim drittplatzierten aus Feuerbach die drei Punkte mitnehmen zu können. Allerdings fanden die Deizisauerinnen von Beginn an nicht richtig ins Spiel. Man lief den Gegenspielerinnen hinterher und es gelang nicht, die Trainervorgaben umzusetzen. Die erste Torchance gelang den Deizisauerinnen dann nach einer Standardsituation. In der fünfzehnten Spielminute erzielte Hanna Tegelmann dann den 1:0 Führungstreffer für die Heimmannschaft aus Feuerbach. Nach einem nicht geklärten Eckball kommt sie im Rückraum frei zum Schuss und verwandelte ins lange Eck. Nur sechs Minuten später erhöhte Feuerbach durch Clara Zurowski auf 2:0, nachdem sie die Einladung nach einem Fehler im Spielaufbau der Deizisauerinnen eiskalt nutze und verwandelte. Nach der Halbzeitpause und der taktischen Umstellung sowie Einwechslungen fanden die Deizisauerinnen etwas besser ins Spiel und erarbeiteten sich so auch spielerrisch die ersten Torchancen und scheiterte nach einem tollen Schuss durch Julia Knoblauch an der gut parierenden Torhüterin. Dennoch gelang es den Deizisauerinnen nicht, zurückzukommen und musste sich nach neunzig Minuten mit 2:0 geschlagen geben. Mit insgesamt zwanzig Punkten bleiben die Deizisauerinnen unverändert auf dem achten Tabellenplatz.