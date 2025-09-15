TSV Deizisau Frauen – Punkteteilung im ersten Spiel der Saison

Nach einer intensiven Trainingsvorbereitung von insgesamt sechs Wochen begann für die Deizisauerinnen heute die insgesamt dritte Saison in der Regionenliga 2. Leider musste Trainer Tim Neidhart recht kurzfristig die Torspielerinnenposition verändern, da Stammtorhüterin Annika Schupp verletzungsbedingt nicht antreten konnte.

Von Beginn an war klar, dass die heutige Partie ein sehr zweikampfstarkes und intensives Spiel werden wird. In der 10. Spielminute erzielte der VfB Obertürkheim den 0:1 Führungstreffer durch Chiara Riske. Nach einem eigenenAbschlag der Deizisauerinnen war die gesamte Abwehrkette bereits herausgeschoben, wodurch die Torschützin den freien Laufweg zum Tor eiskalt ausnutzte. In der 25. Spielminute erhöhten die Obertürkheimerinnen auf 0:2. In einem gut herausgespielten Angriff musste die Torschützin Hanna Pick nur noch einschieben. Die Deizisauerinnen begannen aufzuwachen und kämpften sich zurück. Kurz vor der Halbzeit gelang der Doppelschlag. In der 42. Minute verwandelte Julia Knoblauch mit ihrem Gesicht nach einem Freistoß durch Julia König. Nur eine Minute später, in der 43. Minute, glichen die Deizisauerinnen zum 2:2 aus. Nach einem Eckball durch Anna Koch verwandelte Julia König durch einschieben mit ihrer Brust. Auch nach der Halbzeit kam es immer wieder zu verletzungsbedingten Unterbrechungen. Beide Mannschaften versuchten nochmals, die Führung zu erzielen. Am Ende geben sich die Deizisauerinnen mit dem ersten Punkt jedoch sehr zufrieden, da es als Team gelang, nach dem Rückstand nochmals zurückzukommen.

Schuppi und Marie – wir wünschen euch beiden eine gute und schnelle Besserung!