TSV Deizisau Frauen – Niederlage im zweiten Saisonspiel

Mit einer deutlichen Niederlage von 6:2 müssen sich die Deizisauerinnen am vergangenen Sonntag beim Sportvg Feuerbach geschlagen geben.

Bereits von Beginn an fehlte die notwendige Präsenz in den ersten Bällen und man tat sich schwer, ins Spiel zu finden.

Die Deizisauerinnen gingen dann jedoch in der 30. Spielminute mit 0:1 in Führung. Nach einem Steckpass durch Selina Krieger dribbelte sich Julia Knoblauch durch den 16er und schob den Ball ein. Die Führung hält jedoch nicht lange. Nach einem Eckball in der 38. Spielminute wird der Ball nach Außen an den 16er verlängert und Despina Vasdeki trifft mit einem direkten Fernschuss zum 1:1 Ausgleich.

Nach der Halbzeit verloren die Deizisauerinnen die Kontrolle im Spiel und taten sich vor allem bei hohen Bällen der Feuerbacherinnen schwer. In der 52. Spielminute gingen die Feuerbacherinnen dann durch Ricarda Schüssler mit 2:1 in Führung.

Auch wenn die Deizisauerinnen trotz Rückstand versuchten, sich nicht unterkriegen zu lassen, erhöhten die Feuerbacherinnen in der 64. Und 71. Spielminute durch Juliane Bauer und Hanna Tegelmann auf 3:1 und 4:1.

Die Deizisauerinnen kamen nochmals zurück und erzielten in der 77. Spielminute durch einen schönen Distanzschuss durch Anna Koch den 4:2 Anschlusstreffer.

Feuerbach blieb jedoch konsequent und erzielte kurz vor Schluss durch einen Doppelpack von Greta Haaks das 5:2 und schließlich den Endstandstreffer zum 6:2.



Jetzt heißt es für die Deizisauerinnen Kopf hoch, die Niederlage im Training aufzuarbeiten und kommenden Sonntag die ersten drei Punkte der Saison zu holen. NächstenSonntag, den 28. September sind die Deizisauerinnen zu Gast bei dem Aufsteiger der SG Schorndorf. Anpfiff ist um 10:30 Uhr.



⚽️ Knoblauch

⚽️ Koch